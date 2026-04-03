2026大選／沈伯洋有望戰北市　黨內憂向下破盤：決策者跟民意脫節

▲近期瘋傳民進黨將提名立委沈伯洋參戰2026台北市長選舉。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

相較2022年，民進黨此次提早布局年底縣市長選舉，多數縣市已經確定人選，尚未提名縣市都有可能人選已慢慢浮上檯面，然而台北部分，在行政院副院長鄭麗君因台美關稅議題，出戰機率不斷下降後，綠委沈伯洋成為黨內討論備案。據了解，沈已接獲總統賴清德電話徵詢，賴也致電給北部民代、輔選要角告知此事，但黨內各派系民代、北市小雞私下都是憂心忡忡，不只北市選情恐「向下破盤」，更可能一路外溢，衝擊全台選情。

在藍營部分選區陷入提名亂流時，民進黨提早布局2026選戰，多位選將都已經開跑，在3月以前，內參、外界民調都顯示相對樂觀，除固守現有5個縣市外，黨內也把目標放在搶下選情相對穩定的3+1，包含宜蘭、嘉義市、彰化縣＋新北市。

而其餘尚未提名縣市部分，桃園已鎖定法務部次長黃世杰，他近日也將向法務部提出辭呈、投入選戰，新竹市則是前立委莊競程，都是打出「保守牌」鞏固基本盤，新竹縣在藍營確定由徐欣瑩出線後，綠營由鄭朝方參選態勢相對明朗。

然而，台北部分，黨內寄予厚望的行政院副院長鄭麗君，因台美關稅議題，參選機率直線下降，在北市立委吳思瑤、王世堅拒絕情況下，黨內已鎖定由沈伯洋出戰，據了解，沈伯洋本人已接獲賴清德電話徵詢，賴也致電給北部民代、輔選要角告知。

「派沈伯洋事小，問題在做出這個決定的人跟民意完全脫節」。第一時間收到消息，不分派系多位立委、北市議員憂心忡忡，「沒有人認為這是好牌」，在淺藍、中間選民眼中，沈伯洋仇恨值極高，多數民代認為，沈伯洋有論述能力，當立委表現並不差，「但這跟選台北市長完全是兩回事，如果是沈伯洋，每天選戰節奏就是回應爭議跟防守，談何擘劃跟願景？」

對於基層憂心不已，一名黨政高層坦言，「真的沒有人了」。另名一向被視為「友賴」的派系人士分析，「基本上確定就是沈伯洋了」，如果這局打贏蔣萬安的機會已經很低，那守住基本盤就很重要，民進黨在台北市四成基本盤若能守住，那大概也不算輸太難看。但說到此處，他也再強調一次，「要能守住基本盤才行」。

該人士也憂心，沈是檯面上少數有機會「往下破盤」的選項，先不說小雞只能人人自危顧自己，畢竟台北是首都，一定有外溢效果，大家要怎麼聯合競選？尤其北北基桃的選情，現在新北蘇巧慧、基隆童子瑋狀況並不差，會不會連累到他們？甚至有綠營已獲提名的縣市長候選人聽聞後嘆氣，直白表達，「就是自己努力選了」。

對於「破盤」憂慮，記者終於找到一位「相對」樂觀的民代，他認為，沈伯洋年輕、論述能力強，能夠吸引一定程度的中間選民，且深綠支持者的投票能動性也可以提高，是有能力催出基本盤的。另名北市輔選幹部直言，台北是整場選戰論述的制高點，沈伯洋是學者出身、非傳統政治人物，專長在國安議題跟資訊戰，更能拆解攻擊做出反擊，也凸顯本土政權。

若是提名沈伯洋，「抗中保台」被認為是考量原因之一。一名新系民代私下也坦言，主打兩岸牌在地方大選就是票房毒藥，「2018、2022年兩次教訓還不夠嗎？」對於即將產生的母雞人選，該民代苦笑，小雞殷殷期盼，「不過應該是國民黨的」。