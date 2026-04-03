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清明節迎轉機！「3生肖」運勢翻紅　桃花、事業雙雙走旺

▲好運,運氣,轉運,。（圖／pexels）

▲清明前後運勢轉動，有機會迎來工作與感情新機會。（示意圖／pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

清明節不只是掃墓祭祖的時節，整體運勢也跟著轉動，不少人會在這段時間感受到生活或工作上的變化，科技紫微網點名「清明前後運勢翻紅TOP3生肖」，桃花、事業雙雙走旺，快看看自己有沒有上榜！

生肖「虎」

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清明前後，生肖虎在人群中的存在感明顯提升，特別是在工作與團隊中，更容易被看見與肯定，這段時間適合主動表達想法、爭取資源，越積極越容易獲得支持。感情方面，單身者有機會在工作或進修場合遇到欣賞自己的人；有伴者則需注意情緒管理，避免將外在壓力帶入關係中。整體來看，事業運有貴人助力，但也要避免過於強勢，以免影響人際關係。

生肖「蛇」

對生肖蛇而言，清明前後是一段適合沉澱與充實自我的時期，學習運與資源運逐漸上升，適合考證照、進修或整理過去的成果與經驗。這段時間的好運偏向累積型，透過一步步打穩基礎，後續機會自然會出現。感情方面，單身者容易遇到欣賞自己專業能力的人；有伴者則適合一起規劃未來，提升關係穩定度。工作上雖有機會出現，但仍需把成果做到位，才能真正站穩腳步。

生肖「狗」

生肖狗在清明前後整體運勢表現亮眼，人際關係與合作運特別順利，容易獲得他人信任與支持。單身者有機會遇到適合長期發展的對象，感情發展穩定；有伴者則適合一起拓展生活圈，在互動中讓感情升溫。工作方面有利談合作與資源整合，只要主動開口，事情往往能順利推進。財運也相對穩健，正財表現佳，副業或額外收入也有機會傳來好消息。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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