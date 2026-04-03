清明連假兒童免門票、住宿7折起　全台遊樂園優惠一次看

▲清明連假遠雄海洋公園推優惠。（圖／遠雄海洋公園提供）

記者周湘芸／台北報導

清明連續假期（4月3日至6日）登場，交通部觀光署彙整全台主題樂園活動方案，其中包括野柳海洋世界、西湖渡假村及麗寶樂園等兒童免費入園，泰雅渡假村、柳營尖山埤渡假村住宿7折起優惠。

野柳海洋世界

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4月3日至6日6歲以下入場免票。

尚順育樂世界

4月3日至6日尚順育樂天地遊園券（全館套票設施）499元（原價1,199元）；身高未滿90公分幼童可免費遊玩（需由一位成人購票陪同入場）。

小叮噹科學主題樂園

4月3日至6日4月壽星免費入園，一般遊客憑當日任一大眾運輸乘車購票證明，享優惠門票350元。

西湖渡假村

門票享優惠價399元，可搭配一名12歲以下兒童免費入園。

麗寶樂園

4月3日至6日探索世界12歲以下免費（需搭配一位全票899元）。

4月3日至5日探索世界雙人月光票499元（需下午4時以後入園，且2人須同時入場）。

4月3日至30日當月壽星可享探索世界或馬拉灣（雙園擇一）650元優惠票價（原價1,300元）；同行親友799元；天空之夢（一般車廂）本人及同行親友每人200元（原價350元），本人加同行者至多購買4人優惠。

東勢林場遊樂區

12歲以下門票每人60元（需一名家長陪同），12歲以上學生持證明文件享每人160元。

杉林溪森林生態渡假園區

搭乘大眾運輸享優惠門票300元。

泰雅渡假村

4月3日至6日身穿任何動物圖案的衣服，享露營每人300元、住宿7折優惠。

劍湖山世界

車牌號碼有1、7、9、8， 對中任一碼或任兩碼，門票299元起。

全民7折699元（原價1199元）再喝酷咖啡招牌咖啡乙杯。

當月壽星399元。

當日壽星100元。

柳營尖山埤渡假村

4月3日至6日12歲（含）以下兒童入園免費（需1位大人購票陪同入園），報名生態小職人或小店長活動，住宿享平日4折、假日7折優惠。

頑皮世界

4月3日至6日購票享79折優惠，購票再送60元消費抵用券。

義大世界

4月3日至6日12（含）歲以下、65（含）歲以上1元玩樂園（需搭配購買1張原價全票）。

綠舞莊園日式主題遊樂區

4月3日至6日6歲以下免費入園，購買現場599元綠舞樂遊趣「日式體驗專案」，贈送牧草券1份。

遠雄海洋公園

4月3日至6日12歲以下免費入園。

3月1日至4月6日設籍台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣的民眾，享全票3折優惠。

4月3日至30日設籍雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣的民眾，享全票3折優惠。

台東原生應用植物園

每名成人200元，搭乘台灣好行免費入園(抵消費)；幼童免費入園再贈魚飼料乙份。