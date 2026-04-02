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澎湖漁船「大進滿8號」涉賣油遭陸扣押！陸委會：7人正接受偵訊

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者閔文昱／綜合報導

澎湖西嶼籍漁船「大進滿8號」於3月25日傳出失聯，經軌跡回放發現，3月27日船隻出現在中國廈門海域。據了解，該船疑似非法向中國漁船販售漁船用油，遭福建漳州海警查扣，目前船上7名船員（3名台籍、4名印尼籍）下落不明。對此，陸委會也出面回應了。

海巡署指出，「大進滿8號」於3月24日自澎湖馬公漁港報關出港，經安全檢查後准予離港，但船隨即關閉AIS（自動識別系統）。同月25日凌晨2時在澎湖西北方50浬海域重新開啟AIS，持續航向廈門方向，並於當日上午抵達廈門灣漳州港，目前仍停泊在當地。海巡署表示，未接獲船主或家屬報案，將全力查詢船隻動態，並呼籲漁民作業時務必正確開啟AIS，以維航行安全。

▲▼ 澎湖籍「大進滿8號」漁船疑在大陸沿海非法售油，遭大陸海警船查扣。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖籍「大進滿8號」漁船疑在大陸沿海非法售油，遭大陸海警船查扣。（圖／記者陳洋翻攝）

陸委會證實船隻與船員在中國接受偵訊

陸委會發言人梁文傑表示，政府已透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」既有聯繫機制，請中方說明查扣原因及事件始末，也希望對方依規定通報人身自由限制情形，但至今未獲陸方回應。不過，政府透過自身管道得知，船隻與船員確實在中國，目前正接受偵訊。

中國國台辦發言人張晗於1日在例行記者會回應稱，有關部門正在核實事件。漁業署則表示，針對「大進滿8號」疑似非法售油事件持續查證，如查獲屬實，將依《漁業法》最重撤銷漁業執照，並追繳補貼款。

歷史案例與提醒

值得注意的是，2024年7月2日，澎湖籍漁船「大進滿88號」也曾因違反伏季休漁規定，被中方海警留置福建泉州圍頭港4個多月，完成裁罰程序後才獲釋，當時「大進滿8號」正前往會合返航。海巡署再次呼籲漁民，務必遵守規範並保持通訊暢通，遇突發狀況應立即撥打「118」報案專線，以保障生命財產安全。

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