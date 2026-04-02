　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

探索未來不迷路！台南青少年探索班開訓　陪伴走出人生方向

▲台南青少年探索班開訓，透過多元課程協助學員找到人生方向。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南青少年探索班開訓，透過多元課程協助學員找到人生方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助青少年探索自我、穩定生活並規劃未來方向，社團法人台南市全人教育及兒少發展協會於4月2日下午，在中西區中頭社區活動中心舉辦「115年青少年探索班」開訓典禮，正式展開為期5個月的培力計畫，透過多元課程與持續陪伴，引導學員重新認識自我、累積面對未來的勇氣與能力。

本次課程結合多元體驗與實務訓練，除課堂學習外，更融入斯巴達障礙跑及射擊運動等元素，提供青少年挑戰自我與突破極限的機會。日前已於漁光島舉辦斯巴達訓練營，後續賽事將於4月19日登場，讓學員在實際挑戰中建立自信心與團隊合作能力。

▲台南青少年探索班開訓，透過多元課程協助學員找到人生方向。（記者林東良翻攝，下同）

開訓典禮現場貴賓雲集，包括台南市政府副秘書長徐健麟、教育部青年發展署組長張靜瑩、教育局副局長楊智雄等人皆到場支持，展現中央與地方對青少年發展議題的重視。

教育部青年發展署表示，「青少年生涯探索號」每年陪伴約2000名青少年，透過輔導會談、生涯探索課程與工作體驗，並結合獎助學金與交通補助，協助青少年逐步建立穩定生活基礎，找到未來方向，也肯定台南在青少年輔導上的成果。

教育局指出，本計畫主要服務15至18歲國中畢業後未升學、未就業的青少年，透過系統性課程與陪伴機制，協助其穩定生活節奏並規劃未來。多年來已成功輔導不少學員銜接升學或進入職場，每年並透過成果發表會，見證青少年的成長與轉變。
兒少協會理事長施斌惠表示，今年課程以學員生命故事為核心，透過藝術創作、影像製作與文字書寫等多元形式，引導青少年進行自我探索與表達，並將於年末成果展呈現學習歷程與蛻變成果，讓社會看見他們的潛能與努力。

兒少協會深耕青少年服務已邁入22年，長期關注非主流青少年發展，未來將持續整合社會資源，打造更完整的支持系統，陪伴青少年穩定生活、探索多元可能。

有意報名者可洽詢專線06-2263339，或至台南市中西區保安路201-1號2樓了解詳情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

交通部新制上路　累犯違規駕駛須自費參加「矯正班」

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

交通部新制上路　累犯違規駕駛須自費參加「矯正班」

原作者罕見親砸錢參與動畫製作　「失敗就破產」賭一把明開播

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

王鶴棣氣炸！私下遭貼臉跟拍　怒火爆發「動手打掉手機」影片瘋傳

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

19道餐點4000元有找　日料亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

賞花竟變聞臭？台南水道博物館揭「豬屎花」真相

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

台南傳溺水　女子落水身亡

台南傳溺水　女子落水身亡

台南市東山區2日下午發生溺水意外，消防局於下午5時39分接獲民眾報案，指稱嘉南大圳下寮子橋附近有人落水。警消獲報後立即派員趕赴現場搜救，並於晚間6時48分發現落水者，經吊掛至橋面後，確認已明顯死亡，為年約60歲的女子。

亞太美食攤商被迫撤出？林宜瑾：已向市府了解　一定站獅迷們立場

亞太美食攤商被迫撤出？林宜瑾：已向市府了解　一定站獅迷們立場

清明掃墓防火升級！台南消防啟動無人機巡檢守護山林

清明掃墓防火升級！台南消防啟動無人機巡檢守護山林

寫卡片挺打火英雄台南消防第六大隊推抽獎桌遊深化防災觀念

寫卡片挺打火英雄台南消防第六大隊推抽獎桌遊深化防災觀念

無人機出動！台南清明防火升級陸空聯防守護掃墓安全

無人機出動！台南清明防火升級陸空聯防守護掃墓安全

關鍵字：

探索台南青少年探索班開訓

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面