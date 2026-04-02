探索未來不迷路！台南青少年探索班開訓　陪伴走出人生方向

▲台南青少年探索班開訓，透過多元課程協助學員找到人生方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助青少年探索自我、穩定生活並規劃未來方向，社團法人台南市全人教育及兒少發展協會於4月2日下午，在中西區中頭社區活動中心舉辦「115年青少年探索班」開訓典禮，正式展開為期5個月的培力計畫，透過多元課程與持續陪伴，引導學員重新認識自我、累積面對未來的勇氣與能力。

本次課程結合多元體驗與實務訓練，除課堂學習外，更融入斯巴達障礙跑及射擊運動等元素，提供青少年挑戰自我與突破極限的機會。日前已於漁光島舉辦斯巴達訓練營，後續賽事將於4月19日登場，讓學員在實際挑戰中建立自信心與團隊合作能力。

開訓典禮現場貴賓雲集，包括台南市政府副秘書長徐健麟、教育部青年發展署組長張靜瑩、教育局副局長楊智雄等人皆到場支持，展現中央與地方對青少年發展議題的重視。

教育部青年發展署表示，「青少年生涯探索號」每年陪伴約2000名青少年，透過輔導會談、生涯探索課程與工作體驗，並結合獎助學金與交通補助，協助青少年逐步建立穩定生活基礎，找到未來方向，也肯定台南在青少年輔導上的成果。

教育局指出，本計畫主要服務15至18歲國中畢業後未升學、未就業的青少年，透過系統性課程與陪伴機制，協助其穩定生活節奏並規劃未來。多年來已成功輔導不少學員銜接升學或進入職場，每年並透過成果發表會，見證青少年的成長與轉變。

兒少協會理事長施斌惠表示，今年課程以學員生命故事為核心，透過藝術創作、影像製作與文字書寫等多元形式，引導青少年進行自我探索與表達，並將於年末成果展呈現學習歷程與蛻變成果，讓社會看見他們的潛能與努力。

兒少協會深耕青少年服務已邁入22年，長期關注非主流青少年發展，未來將持續整合社會資源，打造更完整的支持系統，陪伴青少年穩定生活、探索多元可能。

有意報名者可洽詢專線06-2263339，或至台南市中西區保安路201-1號2樓了解詳情。