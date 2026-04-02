議員：江啟臣有「收刀入鞘」領袖格局　初選展現令人驚嘆的風度

▲國民黨正式提名江啟臣投入台中市長選舉。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨2026年台中市長初選落幕，立法院副院長江啟臣順利擊敗立委楊瓊瓔；而江啟臣也馬上前往拜會，向楊瓊瓔請益。對此，新竹縣議員邱靖雅表示，有一種領袖格局，是江啟臣的「收刀入鞘」；她認為，江啟臣本應順理成章被提名，卻在最後多了一道民調關卡。當全台灣嗜血的期待一場互揭瘡疤的「民調處刑」時，江啟臣卻展現了從容和沉穩。

邱靖雅指出，這不是一場血流成河的廝殺，而是一場優雅的退場，與一次沈默的交棒。在開場前，有人預期會看到滿地碎玻璃，結果只看到了江啟臣溫潤如玉的轉身。

邱靖雅認為，當透明成了殺招，江啟臣的「沈默」才是最高級的慈悲，沒有數據的勝負，是他給出最溫柔的體面。在初選過程中，江啟臣展現了令人驚嘆的風度，接受了所有突如其來的協議與條件，甚至面對民調時間與當初協議不同的變數，他都選擇全部「忍了下來」，他不爭一時的數據高低，只爭大局的圓滿。

邱靖雅說，在「數字至上」的病態政治裡，江啟臣主動隱藏鋒芒，收刀入鞘。這不只是對機制的尊重，更是對「同袍情誼」的最後堅持。

邱靖雅認為，江啟臣教導了大家，贏了面子卻輸了關係，那叫慘勝，「公開數據」有時是為了公平，但對他而言，那叫「處刑」。江啟臣深知當為對方留了面子，對方也會為你留下面子。

邱靖雅說，這份「忍人之所不能忍」的胸襟，讓楊瓊瓔在第一時間就宣布成為「最佳助選員」，這不是妥協，而是一個準首長的高度。她強調，這是收刀入鞘的藝術，江式領袖的生存法則，這場初選，江啟臣示範了如何在修羅場活得優雅。

邱靖雅分析江啟臣達成了四件事：第一，止損於無形， 真正的強者，在衝突爆發前就已經達成了沈默的共識；第二，是不戰而屈人之兵，最好的勝利是讓對方輸得不著痕跡，甚至心甘情願為你奔走；第三，是收藏「模糊」的價值： 凡事不必追根究底，留一點空間，是給彼此留最後一條退路；最後，是轉化競爭為投資，將對手的能量轉化為未來的資源，這才是「台中優雅」的精髓。

邱靖雅指出，最高級的競爭，從來不是拆解對方，而是成就彼此，當燈光亮起，江啟臣身旁坐著的是戰友而非仇敵，這才是真正的勝利，台中的雨停了，不是因為風暴消失，是因為江啟臣選擇，親手掐斷了引線。