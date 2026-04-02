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基隆市政說明會前進中山區　謝國樑報告成果傾聽民意

▲基隆市政說明會前進中山區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政說明會前進中山區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑為讓施政更貼近市民需求，今（2日）在中山區西定里民會堂舉辦市政說明會，率市政團隊與市民面對面交流，不僅向民眾報告各項施政成果，並廣納地方意見，現場互動氣氛熱絡。

活動現場座無虛席，不少市民攜家帶眷前來參與，謝國樑也不時走下台與民眾互動；謝國樑表示，市府今年持續推動多項重要施政計畫，包括騎樓整平、行人有序、全齡照護，以及基隆捷運、北五堵開發等重大建設；同時推進八斗子遊艇碼頭建設、提升污水接管率，並改善校園周邊通學步道，各項政策皆已逐步展現具體成果。

▲基隆市政說明會前進中山區。（圖／記者郭世賢翻攝）

在市容改善方面，騎樓整平政策截至2025年已完成14,624平方公尺整平工程，施作長度達4,018公尺。未來兩年將持續推動田寮河兩側周邊改善工程，進一步優化市區環境品質與人行安全。

交通安全方面，市府觀察到行人事故肇因除車輛未禮讓外，行人未依標誌或標線穿越亦為關鍵因素，因此自2024年11月起推動「行人有序專案工作」，透過宣導、執法與工程改善三管齊下。政策推動後成效顯著，2025年行人交通事故共202件，較2024年同期360件減少158件，下降幅度達43.8%。

▲基隆市政說明會前進中山區。（圖／記者郭世賢翻攝）

在財政方面，謝國樑指出，截至2025年底市府未償餘額債務為40億元，較上任時的67億元大幅下降，創近20年新低。為讓市民共享財政穩定成果，市府今年中秋節將率先推動「長樂65專案」，針對設籍基隆滿三年、65歲以上（原住民55歲以上）長者，發放6,500元敬老禮金。

社會福利方面，市府持續推動全齡照護，透過數位通訊技術建置親子與長者照護平台，整合醫療與社福資源，打造智慧照護網絡。

▲基隆市政說明會前進中山區。（圖／記者郭世賢翻攝）

重大建設方面，基隆捷運先期工程已正式啟動，未來將串聯北北基生活圈，帶動城市轉型與產業升級。市府並規劃於SB18站周邊推動「基隆智慧科技園區」，整合辦公、商業及生活機能，打造宜居與產業並進的城市新核心。

此外，八斗子遊艇碼頭亦將朝國際級遊艇港發展，未來將結合遊艇服務、海洋教育與休閒娛樂，預計5年內完成主題飯店、商場、海洋學院及遊艇俱樂部等設施，帶動海洋產業發展並創造在地就業機會。

▲基隆市政說明會前進中山區。（圖／記者郭世賢翻攝）

在環境改善方面，截至2025年底，全市污水下水道用戶接管數已達75,255戶，接管率居全國第5、非直轄市第1。隨著旭川河、田寮河水質持續改善，以及忠一路主幹管完工銜接中山區系統，將進一步加速整體接管進度，2026年預計再完成2,200戶。

另為守護學童通學安全，市府已投入1億2,298萬元，推動14所學校周邊通學步道改善工程，透過路面修復與人行空間拓寬，打造更安全的上下學環境。

謝國樑最後強調，市府團隊將持續傾聽市民聲音，精進各項政策與建設，讓基隆朝向更宜居、安全且具發展潛力的城市邁進。

▲基隆市政說明會前進中山區。（圖／記者郭世賢翻攝）

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