煮菜忘關火釀濃煙！南消急排險　籲牢記「人離火熄」

▲消防人員進入屋內處理濃煙狀況，迅速排除火警危機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近日發生一起因煮食不慎導致濃煙瀰漫住家的事件，所幸屋主及時察覺並通報，消防人員迅速到場處置，未造成人員傷亡，消防局提醒，烹調時切勿掉以輕心，短暫離開廚房也可能釀成危險。

消防局表示，當日上午0時08分接獲119通報，指稱轄內一處住宅冒出濃煙，立即派遣人車前往搶救。消防人員抵達後發現，濃煙來自廚房，經查係住戶煮食時未關閉火源便外出，導致鍋具長時間加熱產生大量油煙與焦味。

消防人員隨即進入室內處理，迅速關閉爐火並加強排煙，成功排除危機。事後也向屋主進行防火宣導，提醒烹調過程務必全程留意火源，切勿離開廚房，並應定期檢查爐具及瓦斯設備，確保使用安全。

消防局建議，若家中有長者或容易忘記關火情形，可選用具備安全裝置的爐具，如定時器或自動熄火設備，同時保持廚房通風良好，以降低事故發生機率。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，居家煮食不慎引發的案件時有所聞，尤其獨居長輩更需提高警覺，務必落實「人離火熄」的基本原則，養成正確用火習慣。

消防局長楊宗林也提醒，除了良好用火習慣，建議家戶裝設住宅用火災警報器，一旦發生異常可即時示警，爭取逃生時間，降低災害風險。



消防局強調，火災往往發生在一個不經意的瞬間，多一分注意，就少一分危險。守住廚房這把火，就是守住整個家的安全。