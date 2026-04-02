　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

煮菜忘關火釀濃煙！南消急排險　籲牢記「人離火熄」

▲消防人員進入屋內處理濃煙狀況，迅速排除火警危機。（記者林東良翻攝，下同）

▲消防人員進入屋內處理濃煙狀況，迅速排除火警危機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近日發生一起因煮食不慎導致濃煙瀰漫住家的事件，所幸屋主及時察覺並通報，消防人員迅速到場處置，未造成人員傷亡，消防局提醒，烹調時切勿掉以輕心，短暫離開廚房也可能釀成危險。

消防局表示，當日上午0時08分接獲119通報，指稱轄內一處住宅冒出濃煙，立即派遣人車前往搶救。消防人員抵達後發現，濃煙來自廚房，經查係住戶煮食時未關閉火源便外出，導致鍋具長時間加熱產生大量油煙與焦味。

消防人員隨即進入室內處理，迅速關閉爐火並加強排煙，成功排除危機。事後也向屋主進行防火宣導，提醒烹調過程務必全程留意火源，切勿離開廚房，並應定期檢查爐具及瓦斯設備，確保使用安全。

▲消防人員進入屋內處理濃煙狀況，迅速排除火警危機。（記者林東良翻攝，下同）

消防局建議，若家中有長者或容易忘記關火情形，可選用具備安全裝置的爐具，如定時器或自動熄火設備，同時保持廚房通風良好，以降低事故發生機率。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，居家煮食不慎引發的案件時有所聞，尤其獨居長輩更需提高警覺，務必落實「人離火熄」的基本原則，養成正確用火習慣。

消防局長楊宗林也提醒，除了良好用火習慣，建議家戶裝設住宅用火災警報器，一旦發生異常可即時示警，爭取逃生時間，降低災害風險。


消防局強調，火災往往發生在一個不經意的瞬間，多一分注意，就少一分危險。守住廚房這把火，就是守住整個家的安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨
明全台有雨　北部有較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

交通部新制上路　累犯違規駕駛須自費參加「矯正班」

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

交通部新制上路　累犯違規駕駛須自費參加「矯正班」

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

王鶴棣氣炸！私下遭貼臉跟拍　怒火爆發「動手打掉手機」影片瘋傳

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

19道餐點4000元有找　日料亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星

【你是真的「狗」】柴犬認真看前方...一轉頭竟被奴才嚇得抖超大力XD

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

賞花竟變聞臭？台南水道博物館揭「豬屎花」真相

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

跳蚤市場變防災教室！南消前進崑山國小闖關學CPR超有感

跳蚤市場變防災教室！南消前進崑山國小闖關學CPR超有感

為提升校園防災意識並向下扎根，台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，攜手大灣防火宣導隊走進崑山國小，結合校園跳蚤市場活動設置宣導攤位，透過趣味闖關方式，讓學童在遊戲中學習防火與急救知識，現場氣氛熱烈，笑聲與學習同步升溫。

南消進校園宣導防火東光國小園遊會寓教於樂

南消進校園宣導防火東光國小園遊會寓教於樂

戒指卡手兩天拔不下南消官田消防斜口鉗神救援

戒指卡手兩天拔不下南消官田消防斜口鉗神救援

南消自研「OHCA-QA」APP上線用數據搶命

南消自研「OHCA-QA」APP上線用數據搶命

企業挺消防！安平產業園區協進會慰問南消七大隊

企業挺消防！安平產業園區協進會慰問南消七大隊

關鍵字：

煮菜關火濃煙南消排險人離火熄

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面