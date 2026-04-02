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新北AI智慧防汛平台全面啟動　預警提前2小時守護城市安全

▲新北AI智慧防汛平台全面啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲新北已完成35處污水上游管網液位計，監看水位變化，一旦水位上升即啟動「提前紓流」機制。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北「智慧防汛平台」領先全國，全面啟動！面對汛期挑戰，水利局今（2日）召開防汛整備會議，宣布以AI智慧科技的防禦體系已全方位部署。透過氣象雷達、路口CCTV及下水道水位計等感測設備，結合主動推播，防汛應變較以往至少提前2小時。這項從「被動應變」轉化為「主動出擊」的數位轉型，建構起守護市民安全的堅實防線。

為確保防護基礎穩固，水利局已完成80台移動式抽水機年度保養，其中47台安裝GPS 監控系統以利即時調度。全市84座抽水站預計於4月底前完成年度保養，868公里雨水下水道巡檢清淤亦同步推進。同時，水利局協同各區公所完成115處低地排水設施檢查，並整合先前97處積淹水點改善成效，確保各項設施設備皆處於最佳狀態。

▲新北AI智慧防汛平台全面啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局今日由局長宋德仁主持召開防汛整備會議。

水利局長宋德仁指出，應變必須「唯快不破」。新北市整合淹水感測器、雨量站及CCTV即時影像，導入AI「雨絲辨識」技術，能自動精準判斷降雨強度，讓預警時間較雨量紀錄領先超過16分鐘，使防汛人員能提前至少2小時啟動應變機制。此外，地底污水系統亦同步監控，新北已完成35處污水上游管網液位計，一旦持續降雨使雨水流入污水系統，導致水位上升時，即啟動「提前紓流」機制，全力保護八里污水處理廠及整體管線安全。

為強化都市防洪韌性，水利局針對轄內16座受潮汐影響之抽水站實施「預抽機制」，在豪雨前降低水位，可額外騰出約57萬8,000公噸的滯洪空間，規模相當於231座標準游泳池。此外，已完成的9座校園透水保水設施也提供3.69萬噸滯洪量。目前全市84座抽水站及813座水門(含橫移門)正由委外技師嚴謹進行年度定期檢查，8處分洪道、校園透保水設施與各項在建工程，亦依防汛機制辦理檢查與整備，確保排水功能萬無一失。

▲新北AI智慧防汛平台全面啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲偵水志工協助於大雨發布時清除河道阻塞異物。

在物資備料方面，水利局與公所聯手備妥超過4.5萬包砂包（水利局20,935包、公所24,519包）、630包太空包、360片L型防汛擋板及349塊方形鼎塊。此外，已保養完妥的移動式抽水機，將依機制佈設於全市23處易積淹水點，隨時支援機動排水。

為提升巡查戰力，水利局持續推動「偵水志工」機制。超過700名志工將在豪大雨預報發布後，迅速巡查易積淹水點，協助排除側溝及河道堵塞。透過LINE群組，志工、區公所與水利局建立起「三向溝通管道」，確保訊息傳遞無時差。水利局強調，面對極端氣候，新北已做好萬全準備，務求「多一分準備，少一分災害」，打造守護市民的韌性城市。

▲新北AI智慧防汛平台全面啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲針對地勢低漥及易積淹水處，80台移動式抽水機已保養完成全面備戰。

▲新北AI智慧防汛平台全面啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲LINE機器人（水情小幫手）影像辨識及淹水推播，提早啟動防汛應變機制。

▲新北AI智慧防汛平台全面啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局智慧防汛平台360度零死角，監看各項數據加速判讀，較以往至少提前2個小時應變時間。

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