跳蚤市場變防災教室！南消前進崑山國小　闖關學CPR超有感

▲南消第五大隊進入崑山國小，結合跳蚤市場推動防災宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園防災意識並向下扎根，台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，攜手大灣防火宣導隊走進崑山國小，結合校園跳蚤市場活動設置宣導攤位，透過趣味闖關方式，讓學童在遊戲中學習防火與急救知識，現場氣氛熱烈，笑聲與學習同步升溫。

本次活動以「寓教於樂」為主軸，現場除展示用火用電安全文宣外，也精心設計多項互動關卡，包括考驗防災知識的「住警器九宮格小測驗」，以及結合節奏訓練的「CPR心肺復甦節奏挑戰」，讓學童透過實際操作與遊戲體驗，加深對防災與救護技能的理解。

不少學生踴躍參與闖關，完成任務後還能獲得精美小禮物，不僅提升參與動機，也讓防災教育更貼近生活。透過這樣的互動模式，孩子們在歡笑中學習重要的安全知識，將防災觀念自然融入日常生活。

消防局長楊宗林表示，希望透過多元且生活化的宣導方式，把安全意識傳遞到校園與社會各角落，讓防災不只是口號，而是從小建立的習慣，共同邁向零災害的目標。

第五大隊大隊長陳坤宗指出，藉由走入校園推廣防災教育，不僅能讓學童建立正確觀念，也能進一步帶動家庭與社區，提高整體防災應變能力，讓安全從孩子開始，擴散至整個社會。

當跳蚤市場不只是買賣，更成為學習安全的場域，這場活動也悄悄證明——防災，其實可以很有趣，而且很重要。