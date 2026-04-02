新北十三行博物館推文資進校園　海女阿嬤現身傳承海洋文化

▲2026新北考古季於兒童節前夕正式起跑，將文化資產帶進校園（圖為八里國小師生）。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「海女阿嬤帶著大海來了！」穿戴傳統採集裝備的馬崗資深海女一走進教室，瞬間讓校園化身蔚藍海岸，學童目光全被吸引。2026年「新北考古生活節」今年全面升級為「新北考古季」，以「永續蔚藍進行式」為主題，首波活動「文資進校園」正式啟動，由新北市立十三行博物館將珍貴的無形文化資產帶入校園，透過五感體驗讓海洋永續觀念從小扎根。

作為系列活動開端，「文資進校園」由十三行博物館攜手「石在工作隊」與「曙旅文化工作室」，自3月底起巡迴八里區大崁國小、八里國小，並於今（2日）前進米倉國小及長坑國小，後續將擴展至淡水、石門、三芝等地。課程深入介紹新北貢寮馬崗漁村的發展歷程，帶領學生認識石頭屋建築特色與其文化資產價值，讓在地文化走入日常學習。

▲海女阿嬤展示平時下海的採集工具。

活動中，高齡的馬崗漁村資深海女陳罔市阿嬤親自示範採集裝備，並介紹「副仔」、「黜仔」等傳統工具。她以樸實嗓音分享長年與海共生的生命經驗，講述在浪濤中「隨人顧性命」的真實故事，孩子們聽得入神，感受海女職人的堅韌精神與對海洋的敬畏。現場也安排互動體驗「小小神農嚐百藻」，學童親手觸摸各式海藻，並品嚐清涼爽口的石花凍，從觸覺、味覺到情感全面體驗海洋文化，留下深刻印象。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，博物館長期推動文化教育走出展場，今年升級推出「新北考古季」，希望透過「文資進校園」讓孩子從真實人物故事中理解「人海共生」的重要性，並轉化為守護海洋的行動力。

此外，2026新北考古季活動將持續至5月，串聯「國際考古論壇」、「阮ê海海人生—臺韓海洋文化交流特展」、「考古生活節」及「十三綠時尚永續市集」等系列活動。其中，4月25日至26日登場的考古生活節將結合知識、文化與趣味，打造一場寓教於樂的海洋文化盛會，邀請民眾一同參與，探索人類文明與永續發展的深層連結。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲海女阿嬤與學童互動，分享珍貴的生命經歷。

▲互動體驗讓學童親身觸摸貝類海藻。