靈鷲山福城特展勇奪國際雙金　生態與靈性設計登世界舞台

▲靈鷲山福城再度躍登國際舞台，榮獲東京2026 Tokyo Design Awards金獎殊榮。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山福城三樓《生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇》特展再傳捷報！繼日前首獲美國2026 MUSE Creative Awards金獎肯定，近日再度躍登國際舞台，榮獲東京2026 Tokyo Design Awards金獎殊榮，為台灣在生態與靈性設計領域寫下重要里程碑。在全球高度關注環境永續的此刻，連續摘下「雙金」不只是「再添一獎」的光環，更具體展現靈鷲山長年推動生態與靈性融合的獨特堅持與時代意義。

靈鷲山開山住持心道法師圓滿福城，以「造福」為核心願景，希望造福地方、造福台灣、造福人間、造福世界，它不僅是推動靈性生態的基地，更是人人可以學習四期教育的地方。由福城與靈鷲山-生態即靈性社會發展中心、昀禾創藝共同策劃的《生態即靈性：星辰閃耀，與靈性相遇》特展，正是以心道法師倡議的「生態即靈性」為核心，透過完整的觀展動線、沉浸式空間氛圍、多媒體與互動設計，自然融合宗教哲思、生態關懷，引領參觀者在步行、停留、凝視與互動之間，貼近靈性與自然生態元素，感受尊重自然萬物、珍惜地球的深層關係。

▲展場中與靈性相遇、覺醒，感受尊重自然萬物、珍惜地球的深層關係。

從台灣福城起飛 跨越世界感受靈性之美

靈鷲山當家常存法師表示，此次連續獲得兩項國際金獎，重要的不只是榮譽本身，更在於看見一項以靈性、生態與公共教育為核心的展覽，能夠進入更廣闊的國際創意與設計體系之中，被理解、被辨識，也被肯定。這份鼓勵，不僅屬於策展與設計團隊，更屬於一路以來護持福城、以捐款與實際行動支持空間建置與展覽推動的眾多善心力量。正因為有這些支持，福城才能一步步將理念化為實體展演，讓一座展覽不只是被看見，也真正成為能與大眾相遇的文化入口。

美國MUSE Creative Awards與東京Tokyo Design Awards同屬International Awards Associate（IAA）旗下國際獎項，MUSE聚焦創意設計、廣告、數位媒體、品牌傳播與公關溝通，著重作品如何以創意語言與敘事能力打動觀眾；2026年啟動的Tokyo Design Awards涵蓋建築、室內、產品與多元設計領域，著重設計概念的完整度、執行品質與整體完成度。

▲特展透過扎實的空間語言、視覺整合與設計品質打動人心。

福城以獨特的定位和國際視野，特展透過扎實的空間語言、視覺整合與設計品質打動人心，在國際得獎評價中，獲得從「展覽體驗與公共溝通」延伸至「空間設計與美學完成度」的雙重認可，不但讓福城走入國際，也嶄露台灣在生態創意設計的獨特美學，更是未來福城推動文化弘傳、展覽創新與公共對話的養分，邀請大家一起從福城出發，與萬物同行，照亮彼此的星辰之路，讓世界看見生態的靈性之美！

靈鷲山・福城：https://www.fucheng.life

▲福城邀請大家從福城出發，與萬物同行，讓世界看見生態的靈性之美。

▲數位投影與互動搬進了福城的現代化空間。