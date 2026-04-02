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板橋民生陸橋立面改善完成　夜間更明亮行走更安心

▲新北板橋民生陸橋立面改善完成。（圖／新北市城發局提供）

▲新北板橋民生陸橋夜晚輔以暖色光，打造溫暖的城市氛圍。（圖／新北市城發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區民生陸橋位於民生路與縣民大道交叉口，為串聯雙北的重要交通節點。為提升行人通行安全與整體環境品質，新北市政府完成陸橋周邊改善工程，透過空間整理與照明升級，讓橋下環境更加明亮、動線更加清晰，提供市民更安心的通行體驗。

新北市城發局表示，本次改善以「人本交通」為核心理念，針對民生陸橋立面及周邊空間進行整體優化，並同步提升夜間照明品質。過去橋體與橋下空間因設備老舊、燈光不足，整體視覺較為昏暗；經改善後，行人可更清楚辨識通行動線，夜間安全性與空間舒適度明顯提升。

▲新北板橋民生陸橋立面改善完成。（圖／新北市城發局提供）

▲民生陸橋改善後讓通行更清楚、安全，也讓公共空間更貼近日常需求。

在視覺設計方面，工程延續「府中雙城」設計理念，以黑灰色調打造簡潔一致的廊道風格，使民生陸橋不僅是交通設施，更成為銜接縣民大道進入新北市的重要門戶意象，呈現整齊、俐落的城市景觀。

城發局指出，考量民生陸橋為交通要道，平日車流量大，施工期間須維持通行順暢，因此採夜間施工方式進行，每日實際可作業時間僅約4小時。施工團隊在有限時間內克服現場條件與交通壓力，順利完成改善工程，並將對交通影響降至最低。

市府強調，此次改善不僅著重外觀更新，更回應市民日常使用需求。未來將持續檢討民生路周邊步行環境，逐步推動人行空間優化，打造更安全、舒適且友善的城市公共環境。

▲新北板橋民生陸橋立面改善完成。（圖／新北市城發局提供）

▲柔和燈光提升城市美學意象，並改善橋下川廊及活動中心前人行道鋪面及無障礙設施，提供更安全的使用環境。

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