　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

清明掃墓慎防林火　新北籲齊心守護山林資源

▲清明掃墓慎防林火 新北籲齊心守護山林資源。（圖／新北市農業局提供）

▲歷年森林火災發生原因高達9成以上屬於人為直接或間接所致。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明時節將至，各地公墓已陸續出現祭祖人潮。新北市政府農業局提醒，每年10月至翌年4月為臺灣乾燥季節，適逢清明祭祖掃墓時節，更是森林火災高風險期。為保護珍貴山林資源，確保市民祭祖安全，新北市政府透過公墓除草、設立服務站及紙錢集中站等，全力防範掃墓火災衍生之森林火災。

農業局指出，臺灣歷年森林火災發生原因高達九成以上屬於人為直接或間接所致。清明連假期間的田野林火多半與焚燒紙錢、燃放爆竹或香火未確實熄滅有關，火星隨風飄散引燃乾燥枯枝落葉，進而引發火災。一旦導致難以控制之森林火災，往往須動員大量人力、消防車輛及直升機投入救災，耗費龐大公共資源，不僅破壞自然生態與水土保持，造成土壤流失與生態受損，更可能觸犯「森林法」。

▲清明掃墓慎防林火 新北籲齊心守護山林資源。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府與北臺7縣市共同推動「為地球種一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，期盼民眾支持植樹行動。

農業局表示，若森林區域內未經許可引火，最高可處60萬元罰鍰；若放火燒毀森林，更面臨3年以上、10年以下有期徒刑，並須負擔林木價值、救災與復育費用等民事賠償責任。

農業局長諶錫輝表示，新北市擁有豐富的山林資源，在清明慎終追遠之餘，建議市民可以響應植樹行動，支持新北市政府與北臺七縣市共同推動「為地球種一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，期盼民眾以支持植樹行動取代傳統焚香燒紙，共同守護青山綠水，維護原生樹種與野生動物棲地，並涵養翡翠水庫水源，打造北臺灣重要之生態綠肺。

農業局呼籲，民眾於掃墓期間請確實遵守防火相關規定，並避免不必要的焚燒行為，如發現森林火災，請立即撥打119通報或林保署防火專線：0800-000-930，以利消防單位即時處置，降低災害損失。

▲清明掃墓慎防林火 新北籲齊心守護山林資源。（圖／新北市農業局提供）

▲森林提供野生動物重要的休憩據點。

【更多新聞】

►安全帽裝行車紀錄器慘了！外送員被誤認檢舉達人　遭棍擊頭部3次

►退伍學長被提醒「餐廳要打烊」7字經譙上尉學弟　要賠對方3千

►鹹溼對話露餡！人妻下體發炎揪夫偷吃「沒戴套」　小三下場出爐

►談判破裂開槍奪命！抬人上車棄置離去　殺人同夥遺棄致死罪起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨
明全台有雨　北部有較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

交通部新制上路　累犯違規駕駛須自費參加「矯正班」

航空城大道排水箱涵工程施工　清明連假後部分路段改道通行

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

交通部新制上路　累犯違規駕駛須自費參加「矯正班」

航空城大道排水箱涵工程施工　清明連假後部分路段改道通行

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

王鶴棣氣炸！私下遭貼臉跟拍　怒火爆發「動手打掉手機」影片瘋傳

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

19道餐點4000元有找　日料亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

68歲阿伯跑外送！1暖舉逼哭網友　狂募214萬「送他退休」

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

賞花竟變聞臭？台南水道博物館揭「豬屎花」真相

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

彰化花壇玄門山大火　木造庭園全面燃燒

彰化花壇玄門山大火　木造庭園全面燃燒

彰化縣這兩天接連傳出重大火警，讓消防弟兄疲於奔命。昨天（1日）福興鄉工廠發生大火，出動上百名消防員從白天奮戰到黑夜之後，沒想到，花壇鄉供奉關聖帝君的宗教聖地「玄門山」，深夜也發生火災，現場庭園造景木造建築全面燃燒，所幸經過消防人員全力搶救，並未釀成人員傷亡。

雙溪區公所鋰電池充電起火　清潔隊員判拘役55天

雙溪區公所鋰電池充電起火　清潔隊員判拘役55天

科威特機場遭無人機攻擊　發生大火

科威特機場遭無人機攻擊　發生大火

北市修車廠晚間失火　火舌噴出窗戶

北市修車廠晚間失火　火舌噴出窗戶

即／疑掃墓引火！美濃、大寮公墓接連起火

即／疑掃墓引火！美濃、大寮公墓接連起火

關鍵字：

新北市.清明祭祖森林火災

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面