清明掃墓慎防林火　新北籲齊心守護山林資源

▲歷年森林火災發生原因高達9成以上屬於人為直接或間接所致。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明時節將至，各地公墓已陸續出現祭祖人潮。新北市政府農業局提醒，每年10月至翌年4月為臺灣乾燥季節，適逢清明祭祖掃墓時節，更是森林火災高風險期。為保護珍貴山林資源，確保市民祭祖安全，新北市政府透過公墓除草、設立服務站及紙錢集中站等，全力防範掃墓火災衍生之森林火災。

農業局指出，臺灣歷年森林火災發生原因高達九成以上屬於人為直接或間接所致。清明連假期間的田野林火多半與焚燒紙錢、燃放爆竹或香火未確實熄滅有關，火星隨風飄散引燃乾燥枯枝落葉，進而引發火災。一旦導致難以控制之森林火災，往往須動員大量人力、消防車輛及直升機投入救災，耗費龐大公共資源，不僅破壞自然生態與水土保持，造成土壤流失與生態受損，更可能觸犯「森林法」。

▲新北市政府與北臺7縣市共同推動「為地球種一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，期盼民眾支持植樹行動。

農業局表示，若森林區域內未經許可引火，最高可處60萬元罰鍰；若放火燒毀森林，更面臨3年以上、10年以下有期徒刑，並須負擔林木價值、救災與復育費用等民事賠償責任。

農業局長諶錫輝表示，新北市擁有豐富的山林資源，在清明慎終追遠之餘，建議市民可以響應植樹行動，支持新北市政府與北臺七縣市共同推動「為地球種一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，期盼民眾以支持植樹行動取代傳統焚香燒紙，共同守護青山綠水，維護原生樹種與野生動物棲地，並涵養翡翠水庫水源，打造北臺灣重要之生態綠肺。

農業局呼籲，民眾於掃墓期間請確實遵守防火相關規定，並避免不必要的焚燒行為，如發現森林火災，請立即撥打119通報或林保署防火專線：0800-000-930，以利消防單位即時處置，降低災害損失。

▲森林提供野生動物重要的休憩據點。