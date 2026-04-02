淡水、三芝紫藤花海接力綻放　北海岸春遊品農村風味

▲新北三芝三和社區「三生步道」紫藤花（資料照）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春遊北海岸正是時候！新北市三芝三和社區的「三生步道」，紫藤花近期沿著清澈的大坑溪畔盛開，吸引眾多遊客前來尋幽訪勝。而位於淡水忠寮社區旁的紫藤花園，也即將迎來一年一度最夢幻的紫色風暴。園區內種植超過千株日本紫藤花，屆時壯觀的紫藤花瀑將帶來震撼的視覺與嗅覺饗宴，讓民眾沉浸在醉人的香氣中。

座落在台2線旁的三芝三和社區三生步道，紫藤花已全面盛開，紫色花藤架成的隧道沿著溪畔蜿蜒，交通便利，成為民眾踏青首選。社區盛產洛神花與茭白筍，長年致力於環境維護，三生步道不僅是賞花秘境，更蘊含豐富的在地生態與農業文化。社區巧妙運用在地農產，研發出多款特色伴手禮與甜點，如酸甜酥脆的「初戀米香」、層次豐富的「洛神一口酥」，以及解膩回甘的「洛神蘋果醋」與「洛神仙楂茶」。行程中也可走訪「希望市集」，選購在地農特產，以實際行動支持在地發展。

▲緊鄰淡水忠寮社區的紫藤花園。

淡水忠寮社區座落於台2線轉入行忠路一帶，以深厚的人文歷史與低碳綠生活特色而聞名。走入社區，可以漫步忠寮詩路、探訪李氏古厝，細細感受在地文化底蘊；也能認識魚菜共生池與推動環境永續的公民電廠，了解社區如何實踐低碳綠生活。此外，還可向社區報名參加雞母狗DIY體驗，親手用糯米做出雞、鴨、元寶的模樣，再放入蒸籠，出籠後祈望平安、五穀豐收，感受忠寮社區獨特的人文魅力。

緊鄰社區的紫藤花園更是不可錯過的順遊亮點，園區內上千株日本紫藤花交織出唯美花瀑，從低碳農村到夢幻紫藤花海，這條路線結合了浪漫視覺與深度生態，是今年春天最值得細細品味的遊程。

農業局長諶錫輝表示，春遊期間誠摯邀請民眾走入農村，品味一場兼具賞花與生態永續的感官饗宴。新北市將持續從生活、生產及生態三大面向，推動農村社區永續發展，讓農村成為民眾春季旅遊、深度體驗的最佳去處。

▲淡水忠寮社區雞母狗。

▲三芝三和社區初戀米香。