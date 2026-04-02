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新北長安國小兒童節健行淨灘　結合歡樂健康培養公民力

▲新北長安國小兒童節健行淨灘。（圖／新北市長安國小提供）

▲不只過節更愛地球！新北長安國小健行淨灘培養未來公民。（圖／新北市長安國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接一年一度的兒童節，新北市長安國小於今年度別出心裁，規劃了一場兼具感性表揚與環保行動的系列活動。全校師生走出教室，透過「榮耀長安」、「童樂健行」及「守護環境淨灘行動」，讓孩子們不僅度過一個歡樂的假期，更以實際行動實踐公民責任，為地球盡一份心力。

活動由「榮耀長安」儀式拉開序幕，為了獎勵一直以來表現良好的長安學童，在家長會的贊助下，各學年的學生決定自己的代表色，並由家長會長親自頒發兒童節禮物「專屬校T與帽子」，由自治市長代表受贈，孩子們隨即換上整齊活力的新裝，在校長宣布「長安童樂活動開啟」的號令下，開啟了充滿歡笑的一天。

▲新北長安國小兒童節健行淨灘。（圖／新北市長安國小提供）

緊接著是孩子們最期待的「童樂健行」環節。師生們帶著喜愛的零食與飲品，小手拉小手步行前往鄰近的「星座公園」。健行過程中，校園周邊的綠地化身為自然的教室，孩子們在漫步與野餐中增進了同儕情誼，也讓身心在大自然中獲得舒展，實踐健康生活的教育理念。

活動的最高潮則是在河濱公園展開的「守護環境—長安淨灘行動」。不同於一般的玩樂行程，長安國小特別強調「環境永續」的重要性。每一班級均配發白色與黑色垃圾袋，分別盛裝回收類與垃圾。

▲新北長安國小兒童節健行淨灘。（圖／新北市長安國小提供）

在老師與自治市團隊、環保小局長的帶領下，學生們細心地撿拾河濱區域的廢棄物。孩子們揮汗如雨卻笑容滿面，真正落實了「留下笑聲帶走垃圾」的承諾，透過雙手體驗環境保育的重要性。

長安國小學務處表示，兒童節不只是接受禮物，更是展現孩子自我服務與服務社會的機會。從校內的模範表揚，到走出校外親近自然與淨灘，希望能培養孩子感恩、健康且熱愛環境的特質，這也是學校送給孩子最有價值的兒童節禮物。

▲新北長安國小兒童節健行淨灘。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小兒童節健行淨灘。（圖／新北市長安國小提供）

▲新北長安國小兒童節健行淨灘。（圖／新北市長安國小提供）

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