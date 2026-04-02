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塑膠袋之亂引發關注　蘇俊賓籲中央應公佈產量安定人心

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席行政院會，在會中提出建言。（資料照／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席行政院會，在會中提出建言。（資料照／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（2）日召開行政院會，針對中東局勢提出包括經濟部「塑化產品穩定供應強化措施」及農業部「農業生產資材穩定措施」等因應報告。桃園市副市長蘇俊賓建議，目前塑膠上游原料的供貨穩定，生產未受影響，若實際的產量如此，中央應即早資訊公開產量資訊以安定人心，避免市場上恐慌預期性產生囤貨效應。

蘇俊賓表示，據農業部報告，目前米袋包材供應來源漲幅約10-15%，且供貨尚稱穩定。這應是去年底大部分農會已先進貨因應，所以還有一定庫存量，後續仍然要觀察。目前稻米以外農產品資材，如蔬果類陸續出現比較大的問題。桃園市府成立小組，了解市場狀況，蔬果類訂購塑膠類包裝資材價格，上漲幅度已達3到6成，並採限量供應，可訂購量已經縮減至原先的三分之一、交貨期也由過去約1個月延長到3個月，這些情況已經影響農產品出貨與市場調度。

蘇俊賓認為，中央不能只關注大的通路，規模小的農場、零售商，缺貨風險越大。如青農合作社或產銷班因為比較訂購量小也較分散，契約議價能力無法與大型農會相比，反而是這一波塑膠袋之亂的高風險族群，需中央特別關注支持協助，讓他們可以穩定取得包材貨源。

蘇俊賓建議，雖經濟部報告中指出乙烯產量已增加，下游的塑膠袋買不到，架上補不滿，甚至農民訂購無門，卻是第一線事實，呼籲中央應即早建立塑膠製品產量的資訊公開機制，從聚乙烯原料到塑膠製品的產量以及到下游的通路，數量都應該掌握並且定期公開，一來可安定人心避免囤積心態，二來也可以在流程中掌握到是哪個體系在囤積，讓中央地方可以介入。

目前桃園已經與檢調合作組成物價調查小組訪查，也到各賣場稽查塑膠袋的上架供應情形。蘇俊賓強調，當市場供需資訊明確，愈可知道問題在哪裡？例如塑膠袋製造量明明穩定生產，若是第一線賣場仍有缺貨情形，調查小組也可以循線往上游各盤商稽查了解實際買賣情況，快速鎖定有疑慮的環節，聚焦查處。

院長卓榮泰認同蘇俊賓建議，指示經濟部應確實掌握塑膠製品業者原料調度及產量資訊與定期回報，並設計資訊公開機制，適時向大眾發布。

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