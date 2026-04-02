韓國瑜籲立院速審總預算　民眾黨團籲賴卓：莫再當家鬧事

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算案已217天未審，國防特別條例也卡關。立法院長韓國瑜今（2日）表示，朝野必須正視國家發展，重新審視競和的影響，對於總預算、特別預算，立法院宜儘速審議、落實監督，為國人同胞的納稅錢把關。對此，民眾黨團總召陳清龍說，若行政院願意懸崖勒馬，依法副署立法院所三讀通過的法律，總預算僵局自然化解，盼賴清德總統、卓榮泰院長以蒼生為念，莫再當家鬧事，阻擋國家繼續往前。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，總預算案關乎人民福祉與國家發展，韓國瑜院長願意出面解決行政機關不依法行政所製造的種種爭議與後遺症，展現出最高民意殿堂院長高度。

陳清龍表示，立法院三讀通過的法律，賴清德總統不公布、卓榮泰院長不副署、不編預算、不執行，不僅使憲政秩序蕩然無存，立法院更難以審查「違法的總預算」，此乃造成當前行政立法僵局的主因。

陳清龍強調，黨團對於韓院長與江啟臣副院長為化解憲政僵局之用心，表達高度肯定，然憲政秩序之失衡現況不能不被制止、民主不能沒有制衡。若行政院願意懸崖勒馬，依法副署立法院所三讀通過的法律，且確實加以執行，改正當前失衡的憲政秩序，總預算僵局自然化解。

陳清龍說，民眾黨立法院黨團要求針對《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》所增加的預算，行政院也應彌補錯誤，以追加預算方式編列亡羊補牢。韓院長用心良苦，盼賴清德總統、卓榮泰院長以蒼生為念，莫再當家鬧事，阻擋國家繼續往前。