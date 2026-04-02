韓國瑜籲立院速審總預算　國民黨團：行政院先善盡守法之責

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜今（2日）表示，呼籲行政院應依法副署並執行立法院三讀通過的法律，而立法院宜儘速審議總預算、特別預算。對此，國民黨立法院黨團回應，深表認同，但要嚴正指出，憲政體制運作，建立在行政與立法的權責相符，所以行政院依法編列預算，是無可迴避的法定責任；唯有行政院先善盡守法之責，國會方能履行審查預算的法定義務。兩者互為因果，不容倒果為因。



國民黨團強調，正如韓國瑜所言，行政機關依法行政是法治國的基本原則。立法院依循議事規則、合法三讀通過的法案，例如軍人加薪、警消退休所得替代率提升等攸關國家安定的重大法案，行政院與總統即負有依憲副署及執行的絕對義務。這些法律明文保障的預算，行政院必須「依法編列」納入總預算案中，送交國會。



「權利與義務絕對對等。」國民黨團表示，若行政院帶頭違法、藐視國會決議，將法定預算當作可任意閹割的政治籌碼，立法院將失去合法審查的基礎。「我們必須嚴正敬告賴清德總統與卓榮泰院長：法治精神絕非執政者的自助餐，依法編列預算更不是選擇題」。



國民黨團說，為了百工百業與國計民生，國民黨團身為國會最大黨，守護人民血汗錢責無旁貸。只要行政院恪遵憲政分際，將漏編、短編的法定預算依法編足，國民黨團承諾，將以對人民高度負責的態度，以實際行動回應社會各界的期待。我們呼籲行政院懸崖勒馬、回歸法治，讓行政立法化阻力為合力，共同促進國家長治久安，不負全民所託。