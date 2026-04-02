民進黨：國安零容忍　不會像國民黨對黨內共諜案裝傻

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨議員參選人朱政騏涉嫌偷拍工作取得機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，北檢今（2日）依違反《國安法》洩密提起公訴，求刑5年以上。民進黨北市黨部也火速決議開除黨籍。國民黨、民眾黨則嘲諷綠是共諜黨。對此，民進黨表示，民進黨對國安議題一貫態度就是堅決「零容忍」，反觀國民黨面對自家黨員涉入共諜、洩密，只會裝傻，令人質疑下週「習鄭會」是否會將軍購等國安議題與中共做交換。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨對國安議題一貫態度就是堅決「零容忍」，支持嚴懲嚴辦。反觀國民黨上自黨主席，到立委、縣市長與助理，都跟中共剪不斷理還亂。

吳崢指出，國民黨過去面對自家黨員涉入共諜、洩密，只會切割、裝傻，不禁令人質疑下週「習鄭會」是否會將軍購等國安議題與中共做交換。

吳崢表示，民進黨今日明快處置涉入共諜案黨員，展現零容忍、絕不寬貸的態度。而國民黨過去的共諜案件，如王鴻薇助理林岳龍、前立委陳淑慧助理陳惟仁，甚至是許多擁有國民黨籍的退將都涉入共諜案，但國民黨面對共諜案的反應卻是裝傻、切割、不回應。

吳崢指出，甚至許多涉入共諜案的國民黨黨員，皆查無後續處置進度。國民黨全黨上上下下，跟中共關係剪不斷理還亂，還請國民黨先管好自家黨員。

吳崢強調，民進黨為了防止中共滲透，推動立委赴中報備，卻被藍白聯手封殺超過四百次；提案加重共諜處罰條款，也遭到藍營杯葛；甚至本屆立法院更曾屢屢傳出國民黨意圖修法削弱《反滲透法》的傳聞。國民黨才是身體力行破壞國安、放縱共諜的政黨。

吳崢表示，下週「習鄭會」即將登場，國民黨是否為了「習鄭會」至今持續阻擋總預算案與軍購預算，一昧討好中共，應向全民說清楚。再請問鄭麗文能否承諾，不出賣台灣國家利益、不與中共私相授受，更不會洩漏軍購案相關內容？