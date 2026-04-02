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清明連假防哄抬！　南檢查訪市場嚴防囤貨炒價亂象

▲台南地檢署清明連假前查訪市場，防範囤貨與哄抬價格。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署清明連假前查訪市場，防範囤貨與哄抬價格。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明連續假期將至，為防範不法囤積與哄抬價格情形發生，台南地檢署依法務部及台灣高等檢察署指示，已提前啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，並於連假期間持續運作不中斷，全面掌握市場動態，維護民生物價穩定。

台南地檢署指出，將維持跨機關聯繫機制，由專責檢察官隨時待命，針對異常價格波動或可疑行為即時處理，必要時迅速啟動偵查行動，確保查緝工作不中斷。

▲台南地檢署清明連假前查訪市場，防範囤貨與哄抬價格。（記者林東良翻攝，下同）

檢察長鍾和憲於連假前指示民生犯罪專組主任檢察官錢鴻明，今（2）日下午率同台南市警局第一分局員警，前往東區崇義黃昏市場實地查訪，了解營業用塑膠袋供應情形。攤商表示，塑膠袋為營業必需品，目前供貨尚稱穩定，未出現缺貨情形，但部分產品價格已有約1至3成上漲。

查訪過程中，檢方亦前往市場周邊塑膠包材零售商店了解供應鏈狀況，現場貨架仍有存貨可供販售，不過上游進貨價格已有調升。檢方也當場向業者宣導，若有意圖哄抬價格而刻意囤積不販售，恐涉及刑責，切勿以身試法。

台南地檢署強調，違法囤積物資將嚴重影響民生經濟，甚至觸犯刑法第251條等相關規定。呼籲業者切勿利用節假日需求從事不法行為，民眾若發現市場有異常情形，也可即時通報。

台南地檢署表示，將持續以穩定供應與物價為目標，在清明連假期間守護市場秩序，確保民眾安心過節，也維護公平、公正的交易環境。

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