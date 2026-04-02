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清明前夕嚴打囤貨哄抬！雄檢橋檢聯手出擊　上下游一起查

▲▼追查哄抬物價 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄地檢署和橋頭地檢署前往市場、工廠稽查，追查是否有囤積物品、哄抬物價的情形 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

清明連假將至、民生物資需求暴增，高雄地檢署與橋頭地檢署聯手啟動「物價維穩行動」，兵分多路直搗市場、工廠與供應鏈上下游，鎖定塑化產品等民生物資，嚴查囤貨、哄抬價格等不法行為，首波掃蕩結果出爐，目前尚未發現違規情事，但檢方強調將持續緊盯不鬆手。

雄檢今（2）日率先出擊，配合行政院穩定物價政策，由檢察長黃元冠下令，集結主任檢察官鄭博仁及檢察官吳韶芹、周容，聯手調查局高雄市調查處、市警局、經發局與消保官，突襲苓雅、鹽埕區3處營業場所，其中2處為民眾檢舉、1處為隨機抽查，重點鎖定塑化製品是否有囤積或不當漲價情形，稽查至下午4時止暫無異狀。

▲▼追查哄抬物價 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另一方面，橋頭地檢署也同步展開「清明專案」，前一天才召開「大高雄地區查緝民生犯罪平台」會議，隨即深入第一線查價。警方前進傳統市場、雜貨店與米店，逐一盤點塑膠袋、垃圾袋、米袋等商品價格與進貨狀況，避免出現缺貨或異常飆漲。

不只查零售端，檢調更向上追源頭，調查局分頭前往塑化工廠、盤商與經銷商，清查原料庫存與供需狀況，並拜訪產業公會建立情資通報機制，防堵人為操控價格的空間。

▲▼追查哄抬物價 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，近期國際油價波動恐牽動塑膠原料供應，連帶影響民生物價，因此已與橋檢共同建構「民生犯罪聯繫平台」，採取行政稽查與司法偵查雙軌並進，全力監控市場動態。

檢方表示，對於囤貨居奇、惡意哄抬價格等行為，將採「從嚴從速」原則偵辦，絕不寬貸；同時呼籲業者切勿心存僥倖賺黑心錢，也鼓勵民眾一旦發現異常漲價或囤貨情形，立即通報，共同守住民生物價防線，安心過節。

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