PO文「有人做了我想做的事」！男遭恐嚇罪起訴...法官判無罪

▲桃園市唐姓男子去年12月在網路留言「真的有人做了我想做的事」，遭台中警方查獲到案，桃檢迅速起訴。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市唐姓男子去年12月在網路發表恐嚇言論，還留言「真的有人做了我想做的事」引發輿論討論，台中市警方通知設籍桃園唐姓男子到案製作筆錄，台灣高檢署指示桃園地檢署偵辦，偵訊後於3天內偵結依恐嚇公共安全罪嫌起訴，並建請法院從重量刑；桃園地院今（2）日判決，法官認為，這種說法不太像是對公眾惡害暴力所發表意見，反像是個人意見表達方法，諭知無罪。

桃檢調查，51歲的唐姓男子於去年12月21日於網路發表「真的有人做了我想做的事」恐嚇言論，台中市警局清水分局通知唐男到案偵訊製作筆錄，台灣高檢署主動分案指派桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官黃榮加偵辦，檢方複訊後傳喚唐男。

檢察官訊問時，被告唐男在社群軟體Threads之帳號，於民眾張貼內容為「操你，幹！什麼人渣，北車煙霧彈中山站，煙霧彈/無差別刺人，是同一個嗎？不平的夜晚，請大家注意安全」之影片貼文下方留言「真的有人做了我想做的事情！」加深社會大眾恐懼，致生危害於公共安全，認為被告涉犯刑法之恐嚇公眾罪嫌，檢方火速偵結，依恐嚇公共安全罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審理時，被告唐男坦承犯行，但辯稱只是提醒公眾留言等語，法官今日下午宣判，法官認為，被告唐男於網路PO文「有人做了我想做的事」，其實這種說法不太像是對公眾惡害暴力所發表的意見，反而較像是個人意見的表達方法，諭知無罪。