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消防員休假也救人！洪嘉壕奪「十大生命救援獎」　獲總統親自表揚

▲▼金門消防員休假也救人！洪嘉壕奪「十大生命救援獎」。(圖／金門縣消防局提供)

▲金門消防員休假也救人！洪嘉壕奪「十大生命救援獎」。(圖／金門縣消防局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣消防局再傳佳績，金寧分隊隊員洪嘉壕榮獲「第一屆珍愛生命線十大生命救援獎」，並於4月1日赴台接受總統表揚，肯定其長年投入到院前緊急救護、守護生命的專業與奉獻。

該獎項由國際生命線台灣總會主辦，表彰全國在生命救援領域表現卓越者，全國僅10人獲選。洪嘉壕以「見義勇為即時救助」類別脫穎而出，展現關鍵時刻果斷應變與專業能力。頒獎典禮還有多位關注生命教育與心理支持人士出席，展現急救實務與心理支持並進的守護力量。

▲▼金門消防員休假也救人！洪嘉壕奪「十大生命救援獎」。(圖／金門縣消防局提供)

洪嘉壕現任金門縣消防局第一大隊金寧分隊隊員，具備高級救護技術員（EMTP）資格，長期投入第一線緊急救護工作。除值勤期間表現穩定外，平時也會主動關注救災通報，在休假期間仍隨時待命，在必要時於第一時間投入救援工作，展現出高度責任感。

此外，在多起實務案例中，洪嘉壕展現專業與判斷力，包括於海域發現落水婦人時即刻下水救援，以及面對孕婦突發臨盆情況時，迅速進入現場執行必要之緊急處置，確保母嬰安全；另於到院前心肺功能停止（OHCA）案件中，主動支援並施行高級心臟救命術，成功協助患者恢復自主循環。

洪嘉壕表示，即使在休假期間仍會持續關注救護動態，遇有重大或危急案件便主動前往支援。他坦言，也曾被人以休假時間還救人調侃他是太閒，但對他而言，身為金門少數具備高級救護資格的人員，投入救援是他的責任也是使命。

消防局長呂英華指出，救災救護工作充滿挑戰，洪嘉壕能在全國眾多優秀人員中脫穎而出，實屬不易，實為同仁典範。消防局強調，未來將持續強化高級救護技術員的培育與制度化的訓練，提升到院前急救品質與應變能力，守護更多民眾生命安全。

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