力挺「鄭習會」！　王金平：鄭麗文代表多數民意與北京對話

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國大陸，並與中共總書紀習近平舉行「鄭習會」。鄭麗文今（2日）拜會前立法院長王金平，王金平對此表達支持。王說，雖然朝野眾說紛紜，黨內也有不同的聲音，尤其擔心影響選情，但有擔當的政治人物，固然要掌控眼前的變數，更要謀未來子孫的和平。他強調，不必懷疑鄭麗文此行發言的正當性、合理性，賴政府也僅以40%選票取得政權，鄭麗文的代表性無庸置疑，代表多數民意與北京對話。

▲鄭麗文下午拜會王金平。（圖／記者徐文彬攝）

王金平說，鄭麗文受邀訪陸「鄭習會」，自己給予肯定、支持與鼓勵。當前台海局勢，正處於中美台關係歷史的轉折點，台灣必須走「順勢而為，避戰謀和」的正道，鄭麗文有勇氣要破障礙，有智慧要突困局，大家都要給予支持與鼓勵，因這不只是國共兩黨間的交流，更是台灣「開路、避險、保平安」的重要契機。

王金平表示，現在朝野眾說紛紜，黨內也有不同的聲音，尤其擔心影響選情，這也是民主社會的常態，但有為、有擔當的政治人物，固然要掌控眼前的變數，更要謀未來子子孫孫的和平。

王金平並提出5點「肺腑之言」給鄭麗文參考。第一，身為和平使者，謀和平的保障，5月15日中美習川會即將登場，全世界看到中美大和解的趨勢，已在弦上，雙方意圖降溫交易，謀求和解雙贏，所以台灣應順勢避戰謀和，才是正道。他說，支持鄭麗文此時訪陸，才能以和平使者的身分，傳達台灣期待以交流取代交戰，以會談代替對抗的和平主流民意。不但不會破壞中美和解的大局，更不會成為大國交易的籌碼。台灣不是菜單，要上桌共謀共議台灣的命運，這才是和平的保障。

第二，面對現實，求同存異中，體現對等與尊嚴。兩岸法理上，主權同而不分，治權互不隸屬，分立而治，這是兩岸都必須面對的現實。他肯定鄭麗文必會在會談時，「展現台灣社會維持現有生存方式的堅持，才是真正的對等與尊嚴」。

第三，理直氣壯地代表多數民意。國民黨雖未執政，但擁有堅實的民意基礎，不必懷疑鄭麗文此行發言的正當性、合理性。在立法院，我們是最大黨，在野力量團結一致，實質過半，含六都在內22縣巿，本黨擁有15席，友軍2席，佔絕大多數。賴政府也僅以40%選票取得政權，鄭麗文的代表性無庸置疑，有理直氣壯的底氣，代表多數民意與北京對話。

第四，兩岸同文同種，血脈相連，都是中華民族一份子。兩岸都是一家人，不說兩家事。有事自家人自行坐下解決，不必假手他人，此刻出訪，似應爭取掌握主動權、話語權，才是處理兩岸的上上之策。

第五，承先啟後，為和平保火種。2005年前國民黨主席連戰，兩岸破冰，開啟和平之門；今天兩岸關係趨向結冰之際，鄭麗文訪陸鄭習會，為和平加熱保溫之旅，既能延續過往連主席所創造的成果，更能重燃希望，為兩岸永久和平留下不熄的火種。

王金平認為，鄭麗文的大陸之行不只是為黨，而是為2300萬人的生命、財產、生存安全。關鍵的時刻，就要有「為所當為」、「言所當言」的膽識，為兩岸共議太平，不必太在意一時的流言蜚語，只要心繫蒼生，民意就是為鄭撐腰的後盾。

王金平重申，「我支持鄭麗文！」希望鄭麗文帶著廣大民意的底氣，讓全世界看到台灣有能力自主謀求和平，解決台海危局，不是被動受制於人，被擺佈的棋子。預祝鄭麗文此行，功在和平，圓滿成功。