赴玉山國家公園登山！老公獨攀鹿山失聯　妻急求救等來一具遺體

▲玉山園區山難1死1傷。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

文／中央社

楊姓男子攀登鹿山失聯，今天在玉山南峰步道發現已死亡；許姓男子攀登駒盆山跌倒導致左膝韌帶斷裂，玉管處提醒，清明連假山區天氣極度不穩定，請慎重評估登山，山永遠都在。

60歲楊姓男子與妻子到玉山國家公園登山，楊男昨天清晨獨自前往海拔約2981公尺鹿山，因天氣不佳且曾短暫降雪，同行妻子昨天傍晚未見丈夫返回圓峰山屋、失聯而求援，玉山國家公園管理處昨天夜間派員搜尋未發現，今天上午在玉山南峰步道發現楊男，但已無生命徵象。

另外，63歲許姓男子隨隊攀登馬博拉斯橫斷，途中繞往海拔3022公尺駒盆山不慎跌倒，導致左膝韌帶斷裂，自行返回馬博山屋後今天報案求援，由內政部空中勤務總隊直升機載運下山。玉山國家公園管理處今天表示，近期意外頻傳，沉重提醒安全是登頂唯一回家的路。

玉管處表示，氣象預報清明連假將受鋒面影響，山區天氣極度不穩，且山區昨天降雪，路面溼滑、氣溫嚴寒，大幅增加登山風險與難度，若山友仍決定前往山區，務必檢視有足夠防水、保暖與防寒衣物，因山區溫度變化劇烈，溼冷環境極易導致體溫過低。

玉管處表示，可靠通訊設備如衛星通訊設備、衛星電話，在關鍵時刻是救命唯一橋梁，也請學會使用離線地圖以免迷路，並在行進時專注步伐，勿因趕路或分心而跌倒受傷，若遇惡劣天氣或身體不適，請不要遲疑立即撤退，行前若天氣不佳，建議取消或延後行程，待天氣好轉，山永遠都在，但生命只有一次。