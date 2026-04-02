藍營士北初選掀黨內互打　林揚庭嘆傷害黨形象：盼停止醜陋對立

▲士林北投議員擬參選人林揚庭。（圖／翻攝自Facebook／林揚庭）



記者陳家祥／台北報導

國民黨士林北投選區議員民調將於4月23日至25日舉行，新人賴苡任與前國民黨發言人黃子哲，兩人不斷隔空互嗆。另一位新人林揚庭今（2日）發文表示，選舉會有吵吵鬧鬧都習以為常，但初選同志都是以負面聲量互相的攻擊，新聞內容不是政見，盼停止這樣醜陋的仇恨與對立，「尊重這一場初選，讓選民以服務與能力做出最好的決定」。

林揚庭說，士林北投是他的家鄉，不但是參選人中唯一士林北投在地出身，也是最年輕、唯一有完整青年資格候選人。他說，自己一直以來用誠懇的態度、扎實的服務，爭取士林北投選民認同，從政初心，就是要將父親林瑞圖的服務傳承下去，懷抱著這樣的熱誠，參與本黨初選，懇求大家支持。

林揚庭表示，他從小跟著父親服務鄉親多年，選舉會有吵吵鬧鬧都習以為常，因此在此之前他鮮少公開發言，然而相當遺憾，黨內初選至今，初選同志都是以負面聲量互相的攻擊，新聞內容不是政見、不是市政議題也不是地方服務，而是一再的傷害黨的形象，這是他擔心的。

「顯然這場初選已經超過了合理選舉的範疇，士林北投的好朋友們會怎麼看我們？」林揚庭公開呼籲初選同志們，停止這樣醜陋的仇恨與對立，尊重這一場初選，讓選民以服務與能力做出最好的決定。

林揚庭強調，「無規矩不成方圓」，既然決定要爭取代表黨參選，絕對尊重市黨部與黨中央的決定，「我的立場也很簡單，如果過去確實有犯錯，就應該接受結果，如果不計較位子，未來還能夠願意繼續來咱士林北投服務，我們一起努力」。

最後，林揚庭也不忘提醒，4月23日到4月25日是士林北投民調時間，請士林北投的親朋好友，唯一支持林揚庭，讓在地青年有一個服務大家的機會。