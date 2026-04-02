安全帽裝行車紀錄器慘了！外送員被誤認檢舉達人　遭棍擊頭部3次

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區孝三路一帶近日發生一起誤會引發的衝突事件！一名外送員連續兩天行經同一路口時，因安全帽上方裝設行車紀錄器，遭當地居民誤認為「交通違規檢舉達人」，不僅出言辱罵，第二天更遭對方友人持棍棒攻擊頭部3次，所幸外送員及時伸手護頭，未釀更大衝突。外送員直呼「真的很衰，很無奈！」不排除提告。

▲安全帽裝紀錄器遭誤會檢舉達人，基隆外送員挨棍擊頭3次。（圖／記者郭世賢翻攝）

該名外送員事後在臉書發文表示，自己只是正常工作、禮讓行人，卻被指控靠檢舉賺錢，直呼「真的很衰，很無奈」，強調從未以檢舉牟利，裝設行車紀錄器只是為了保障自身安全。

外送員受訪指出，事發第一天行經路口時，一名男子見他頭戴行車紀錄器，當場質疑「檢舉達人你拍幾張了，賺這種錢不好啦」，並出言嘲諷。他未予理會隨即離去。不料隔天再度經過附近路段，又遇到同一人，對方不僅持續辱罵，同行友人甚至持棍朝他頭部連續揮擊3次。

外送員表示，因長時間在外送途中奔波，裝設前後鏡頭的行車紀錄器已是工作基本配備，遇到事故可作為保障證據，「我只是外送員，不是檢舉達人，檢舉也沒錢賺，為什麼要做這種事」，對於遭誤會甚至被攻擊感到相當無奈。他不排除提出司法告訴，但目前暫未處理。

對此，當地居民則表示，近期頻繁收到交通罰單，才會懷疑該外送員從事檢舉行為，加上其安全帽上裝設明顯攝影設備。