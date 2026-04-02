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塑膠袋要加1元！阿公買2碗麵線糊「雙腳夾回家」...議員看傻眼

▲塑膠袋要1元，阿公只好將麵線糊放在機車腳踏墊。（圖／賴清美提供）

▲塑膠袋要1元，阿公只好將麵線糊放在機車腳踏墊，雙腳夾回家。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中東局勢動盪，全球原物料價格跟著波動，塑膠袋也受到衝擊！彰化縣議員賴清美日前跑行程時，在黃昏市場看到一位阿公買了兩碗麵線糊，竟然沒有用塑膠袋裝，而是直接把紙餐盒放在機車腳踏墊上，一問才知道，塑膠袋要加收1塊錢，阿公秒回「不必了」，乾脆直接載走。這個畫面讓賴清美直呼「太危險了」。

受到中東戰火影響，塑膠原物料供應吃緊，價格持續看漲。高雄一間知名的老牌豆漿店率先開出第一槍，從4月1日起全面停止供應塑膠提袋與耐熱袋，隨後引發連鎖反應，許多小吃攤、飲料店也紛紛跟進，不是暫停提供，就是改採加價購，台灣餐飲與零售業正陷入所謂的「塑膠袋之亂」。彰化地區的小吃攤同樣感受到這股壓力，紛紛提醒民眾自備袋子，共體時艱。

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▲塑膠袋要1元，阿公只好將麵線糊放在機車腳踏墊。（圖／賴清美提供）

▲塑膠袋要1元，阿公只好將麵線糊放在機車腳踏墊。（圖／賴清美提供）

賴清美表示，昨天她帶著兒子曾煥燁到和美黃昏市場跑攤，正好遇見一名阿公雙手各拿著一碗紙盒裝的麵線糊，上面雖然有塑膠蓋，但就直接放在機車腳踏墊上，準備騎車離開。她一看上前提醒「這樣太危險了」，麵線糊很可能會打翻。只好拿出宣傳面紙，讓阿公可以墊著擋一下。

賴清美指出，以前民眾自備環保袋或餐盒出門，有些店家還會覺得麻煩；現在因為塑膠袋漲價又缺貨，反而變成自備袋子到哪裡都受到店家歡迎，還會被說一聲「謝謝啦」！她也呼籲民眾，出門最好隨身自備袋子，不但省錢、環保，也能避免像這位阿公一樣，為了省1塊錢而冒著麵線糊打翻的風險騎車回家。

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