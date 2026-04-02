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110個名額秒殺！柯文哲受邀東海演講遭炎上　校方急發聲明回應

▲東海大學,柯文哲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東海大學公共事務碩士在職專班邀前台北市長柯文哲於5月30日擔任「公共事務菁英講座」講者挨轟。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

東海大學公共事務碩士在職專班邀前台北市長柯文哲於5月30日擔任「公共事務菁英講座」講者，名額110人瞬間秒殺額滿，但近期柯文哲才因涉京華城案一審遭判刑17年，系所行為引發熱議。對此校方發出聲明稿，指出該活動為系所在數月前就已安排，但也未把話說死，強調面對各界意見，將持續審慎評估活動安排。

東海大學公共事務碩士在職專班日前公告，將邀請柯文哲進行專題演講，題目為「從醫療到政治：從醫師到市長再到主席的治理經驗」。由於柯文哲才因京華城案遭法院重判17年，身分極具爭議，此舉引發不少網友與校友批評，質疑校方邀請「重刑犯」談公共治理是否妥當，更有人諷刺「是要教如何貪汙嗎？」

東海大學發出聲明稿澄清表示，該講座的邀請作業早在數月前就已經完成規劃，當時相關的司法判決尚未出爐，專班是基於既有的時程與學術規劃進行邀請，強調並無任何政治考量

校方指出，柯文哲歷任醫師、台北市長及政黨領袖，其在公共治理與政策實踐上的經驗，「具備可供討論與反思之價值」。校方認為，大學的角色應是提供多元觀點，而非傳遞單一立場，並強調東海大學長期秉持「學術自由」與「大學自治」的精神，相信高等教育應在理性對話中培養判斷能力。

不過，面對外界排山倒海的負面聲音，東海大學並未把話說死，在聲明最後留下伏筆表示，針對各界意見，學校將持續「審慎評估」活動安排，並以學生學習權益與社會責任為優先考量，確保校園作為理性討論場域的核心價值不被動搖。

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