2026玉山樂齡微笑南安—瓦拉米賞桐導覽活動開始報名

▲油桐花鮮豔花朵。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為打造樂齡共融、自然無礙之友善環境，將於今年4至5月桐花盛開之際，在玉山東部園區南安遊客中心辦理「2026玉山樂齡微笑南安-瓦拉米賞桐導覽活動」，以「慢活體驗」為核心，帶領55歲以上退休人士、長者或輪椅族走進自然、感受南安與瓦拉米自然與人文生態之美。

玉管處指出，近年來臺灣已進入超高齡社會，本次活動特別規劃兩種遊程：一、瓦拉米步道賞桐花導覽，全程約2.5小時，提供自然與人文生態解說，並沿途欣賞桐花美景，適合喜愛健行者，二、《微笑南安》影片導覽：全程約1.5小時，透過生態影片與展館周邊景觀導覽，感受南安地區自然環境與在地文化特色，讓體能狀況不同的樂齡人士都能享受國家公園的自然資源。

導覽活動也特別安排「手作體驗時間」：利用自然素材發揮創意，製作「種子小擺飾」作品可直接帶回家作紀念；另報名參加並完成活動的朋友，還可領取活動專屬宣導品「臺灣黑熊桐花圖案-開瓶器」。

玉管處提醒，活動日期於2026年4月25日、4月26日、5月2日、5月3日共辦理四場次，即日起開放網路或現場報名至4月20日，額滿為止，歡迎免費參加；報名網址，https://forms.gle/DmGW9p9iFJMGdBNW9，活動相關訊息可至玉管處官網，https://www.ysnp.gov.tw。