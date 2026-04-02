清明掃墓防火升級！　台南消防啟動無人機巡檢守護山林

▲台南消防局啟動無人機巡檢，強化清明掃墓防火宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖活動逐漸增加，近期因降雨偏少、氣候乾燥，火災風險明顯升高，台南市政府消防局指出，依農業部林火風險評估系統顯示，本市淺山地區已達警告最危險等級，呼籲市民提高警覺，落實各項防火措施，共同守護山林與公共安全。

消防局表示，已針對清明期間墓區火災特性完成整備，全面啟動防火強化作為。除傳統地面消防車巡邏與定點警戒外，亦導入無人機進行高空巡檢與廣播宣導，建構「陸空整合」防火機制。一旦發現火源，可即時通報並迅速應變，大幅提升整體防火與救災效率。

在重點掃墓期間（4月1日至4月6日），消防局每日編排勤務，於各大墓區設置駐點，除加強防火宣導，也提供水袋供民眾取用，協助澆熄餘燼、避免火勢延燒，從源頭降低火災發生風險。

市長黃偉哲提醒，民眾掃墓時務必遵守「4不1要」防火原則，包括「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，以及垃圾要帶走」，減少人為疏失造成火災的可能。

消防局長楊宗林強調，清明期間為火災高風險時段，市府已全面動員防火量能，盼市民共同配合防火措施，讓祭祖活動在平安與安心中進行。

消防局也呼籲，防火不是一時，而是每個人的責任。當煙霧還未升起前的每一次謹慎，都是守住家園最關鍵的一步。