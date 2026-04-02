奇蹟復出！田徑少女韌帶全斷　彰基「神助攻」助重返巔峰奪雙金

▲田徑短跑少女韌帶全斷，彰基協助下奪下雙金。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名洪姓田徑短跑小女將，因腳踝韌帶完全斷裂，歷經手術後又慘遭胃潰瘍跟車禍骨裂等等重大打擊，七個月後重返運動場，不僅拿下百米與四百公尺接力雙金，更刷新個人最佳紀錄。今(2)日她與爸爸回到彰基醫院，感謝醫療團隊的協助，她笑著說，「手術不會影響未來，關鍵是勇敢面對。」

彰基兒童骨科主任王偉勛醫師表示，洪小妹憑著一股不服輸的執著，國二開始，高強度訓練讓她的腳踝反覆受傷。等到國三全中運結束後，經核磁共振才發現腳踝的「前距腓韌帶」已經完全斷裂。面對升學與訓練的黃金期，她一度非常恐懼。但如果不盡快手術，恐怕連日常生活穩定度都會出問題。

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▲彰基醫療團隊與洪小妹父女合影。（圖／彰基提供）

彰基指出，然而，術後兩週完全不能走路的痛苦，加上後來又遇到胃潰瘍跟車禍骨裂，接連打擊幾乎磨光她的自信。復健團隊神助攻，量身打造復健計畫，針對洪小妹緊繃的下肢，並透過體系資源銜接，讓她彰基總院及分院都能得到一致的專業照護。

今年一月，彰化縣中小學聯運，洪小妹不僅拿下百米與四百公尺接力雙金，更刷新個人最佳紀錄。洪小妹的爸爸說，「看到她痛到流淚，我們做父母的真的很不捨，但我們選擇相信醫師。看著她從慢慢走到重新衝刺，那份韌性連我都佩服。」

▲彰基兒童骨科主任王偉勛醫師手持足部模型，講解腳踝韌帶斷裂與手術修復。（圖／彰基提供）

洪小妹自己也不停地為自己打氣，「手術不會影響未來，關鍵是勇敢面對」，「術後那段日子很黑暗，但我一直跟自己對話—只要還能站上跑道，我就不會停止。」