「木瓜車隊」夫妻檔大賺600萬黑心錢　北部廢土倒苗栗這下慘了

▲苗栗夫妻檔大賺黑心錢，引進北部廢棄物偷倒山坡地，數量近1萬立方米，夫妻檔遭起訴求刑和沒收不法所得。（圖／苗栗地檢署提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一對經營交通運輸公司的夫妻檔，為了賺取廢棄物的黑心錢，涉嫌以每立方米500至700元價格，收取北部不法廢棄土方，隨意棄置三灣鄉山坡地，總計403車次近1萬立方米、約4個標準游池的事業廢棄物。檢察官調查後，依違反廢棄物清理法將梁姓、李姓夫妻檔等11人起訴，並宣告沒收不法所得近600萬。

苗栗地檢署今（2）日指出，苗栗縣政府先前告發違反水土保持法案件，經檢察官楊岳都率專案團隊到現場深入追查，指揮保安警察第七總隊第五大隊，抽絲剝繭，終查獲梁姓、李姓被告夫婦所經營的2家交通公司（業界稱「木瓜車隊」），涉嫌自2023年4月至5月間、7月至8月間，以每立方米500元至700元不等價格，自北部各建築工地收受夾雜石塊、磚塊等未經處理挑選的廢棄土方，調度車隊司機姜姓被告等人載運棄置。

檢方指出，劉姓被告等3名地主提供苗栗縣三灣鄉大河底段、崁頂寮段等多筆山坡地，非法供該車隊棄置共計403車次的廢棄土方，共高達近1萬立方米的一般事業廢棄物遭非法棄置。

檢方日前偵查終結，依違反廢棄物清理法、水土保持法等罪嫌，對梁姓、李姓被告等11人提起公訴，首謀夫妻檔分別具體求處有期徒刑3年6月、3年2月以上徒刑，並向法院聲請宣告沒收不法所得計590餘萬元；另許姓被告等10人則為緩起訴處分，並命在一定期限內繳納相當緩起訴處分金。