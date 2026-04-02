基隆女手機遺失心慌求助　警「定位神救援」助尋回

▲基隆女子手機遺失心慌報案，警方運用定位技術順利尋回。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名婦人外出途中不慎遺失手機，因內含重要資料而心急如焚，晚間向警方報案求助。員警獲報後立即協助透過定位系統查詢位置，並陪同前往可能遺落地點逐一搜尋，最終順利尋回手機，展現警方迅速應變與貼心服務，讓婦人深表感謝。

基隆市警第一分局南榮路派出所於昨（1日）晚間9時許接獲一名婦人報案，表示外出途中不慎遺失手機，因內含重要資料而情緒焦急，請求警方協助尋找。

警員黃裕皓到場後，先行安撫婦人情緒，並協助透過手機定位系統查詢遺失手機位置。經確認手機訊號仍顯示於轄區範圍內，警方隨即陪同婦人前往定位地點周邊，逐一搜尋可能遺落地點，並耐心比對各處細節，最終順利尋回手機。

婦人對警方積極主動的協助深表感謝，讚許員警處置迅速且有效率，讓她在短時間內找回重要物品，也深刻感受到警察親民便民的服務精神。

基隆警第一分局長温基興表示，民眾外出時應妥善保管隨身貴重物品，提高警覺，避免遺失或遭竊，以確保個人財物安全；警方未來也將持續秉持「為民服務」理念，積極協助民眾，守護市民財產安全，營造安心、友善的生活環境。