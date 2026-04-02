派兵奪取伊朗濃縮鈾？華郵：美軍「已向川普匯報方案」

▲伊朗伊斯法罕（Isfahan）核子技術研究中心隧道入口，去年6月遭到美國空襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》引述2名知情人士說法報導，五角大廈上周已向總統簡報一份計畫，旨在派遣地面部隊奪取伊朗境內近1千磅（約454公斤）的高濃縮鈾。這項突襲行動風險極高，可能涉及空運重型挖掘設備，建造跑道供貨機載走放射性物質。

奪取高濃縮鈾有多難？

2名知情人士透露，川普要求提案之後，他已於過去這一周聽取了這項複雜計畫的簡報，並且獲悉其重大作戰風險。

這項任務需要把數百、甚至數千名美軍部隊成員及重型裝備空運至伊朗境內，支援挖掘工作及放射性物質回收作業。前國防官員預估，此過程可能耗時長達數週，而且必須在深入敵方境內的猛烈砲火威脅下完成。

專家指出，此類任務將極其艱鉅，而且戰時從未有人嘗試過。前國防部副助理部長、退役中情局（CIA）官員及陸戰隊軍官穆洛伊（Mick Mulroy）直言，「這將是史上規模最大、最複雜的特種作戰之一，對部隊來說是重大風險。」

▼川普仍未透露是否派遣地面部隊。（圖／路透）



川普考慮中？白宮回應了

報導寫道，發動一場野心勃勃的地面行動奪取濃縮鈾，將涉及部署突襲部隊與大量其他部隊及支援人員，對美軍帶來前所未有的高度風險。川普競選時承諾結束戰爭，如今卻深陷自己發動的戰爭長達5周，而他要求提出這項計畫，顯示正在考慮這項異常敏感且高風險的特種作戰任務。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）回應，「五角大廈的職責是做好準備，向三軍統帥提供最大彈性的選項，但這不代表總統已做出決定。」

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