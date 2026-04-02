升格當爸媽「一票人不曬孩」　原因發毛！醫警告：極具殺傷力

▲現代家長對孩子的隱私保護意識越來越高。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

網路上的眼睛，不是每一雙都友善。一名網友發問，為何有些家長升格後幾乎不在網路上露出孩子照片？貼文曝光後，引來大批家長現身說法，直言「你永遠不知道網路上哪個人，會拿著你家小孩照片做什麼噁爛的事」、「保護隱私是一回事，也是尊重孩子」。

一名網友在Threads好奇發問，當了爸媽之後，社群媒體上幾乎少不了各種曬娃大賽，但她發現身邊確實有一群家長，從不、或極少在網路上露出孩子的照片，連名字、生日等基本資訊也守口如瓶，讓她忍不住想問「這類爸媽到底在想什麼？」

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戀童癖、網路風險！爸媽坦言：不敢曝光

文章曝光後，許多家長坦言背後的考量，「很重隱私，怕小孩暴露給別人看」、「網路其實蠻可怕的，不想小孩子暴露在不必要的風險」、「以前會曬，後來看到網路上有很多戀童癖會下載照片，就不敢再曝光了」、「一方面保護孩子的隱私，一方面也是尊重孩子」、「你永遠不知道網路世界哪個人，會拿著你家小孩照片在做什麼噁爛的事」。



也有家長從不同角度切入，「PO者無意，看者有心，不想讓人家批評小孩」、「保護是一回事，也怕別人評頭論足，我自己很不喜歡一直PO曬娃的」、「沒興趣曬，老實說會覺得小孩可愛的，只有父母自己」。

家長狂曬孩子生活照！蘇怡寧警告「恐成未來惡夢」



事實上，婦產科醫師蘇怡寧過去發文指出，看到孩子洗澡時可愛、天真的模樣，確實會讓父母感到療癒，也會忍不住想留下成長紀錄，與親友甚至全世界分享；不過，應該要思考哪些畫面只屬於家庭，而不該成為公開內容，當家長將孩子「三點全露」的照片、影片上傳網路時，其實等於替孩子簽下了一份「終身無法撤回的公開契約」。

此外，蘇怡寧提醒，網路是有記憶的，而且記憶力好到令人不寒而慄。不論事後刪文或設為私人，只要曾經公開過，就可能被截圖、備份、轉傳，甚至流落到完全無法想像、也無法掌控的角落，這就是所謂的「數位足跡」。

蘇怡寧也直言，許多傷害並非僅來自陌生人，更多時候可能源於未來同儕的一句玩笑或惡意截圖，這對青少年時期的心理發展，是極具殺傷力的。

根據聯合國《兒童權利公約》（CRC）第16條規定，兒童之隱私、家庭、住家或通訊不應遭受非法或任意侵害。台灣《兒童及少年福利與權益保障法》亦強調，任何人不得對兒少有騷擾、霸凌或其他不正當之行為。