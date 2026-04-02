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罵《陽光女子合唱團》也沒用！　她曝1招解：什麼氣都消了

▲《陽光女子合唱團》賣破7.4億「擠進影史前10」。（圖／壹壹喜喜提供） 

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

記者曾筠淇／綜合報導

創下全台7.5億元票房的《陽光女子合唱團》，預計於4月4日進攻中國市場，然而，因官方微博在宣傳時，將該片標註為「中國台灣地區」，而引發爭議。財經網美胡采蘋就發文指出，這種情況罵了也沒有用，如果建立了回收的機制，就不用因為國片在中國上映而難受，反正賺了人民幣回來，大家都開心。

她建議建立回收機制

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胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，《陽光女子合唱團》的這種狀況，罵了也沒有用，其實就是麻煩現任文化部長修改未來所有的補助合約，放一個回收機制，建立會計收帳機制就可以了，不用大動干戈。

胡采蘋也舉例，像是「以後拿補助的國片，如果有海外上映的情況，文化部至少要拿三到五成的海外分潤，票房五千萬新台幣以上開始分潤三成，一億以上分四成，一億五以上分五成」。

把分潤回流進補助基金，形成正向商業機制

胡采蘋認為，國片拿政府補助是獎勵台灣的創作者、創造本地的觀影環境、回饋國民，但如果票房好到被國外片商看上，是否應該建立一個回饋機制，在扣除成本和戲院、串流平台分成後，國片基金應該以類似股東的角色分成，把分潤回流進補助基金，讓未來更多電影可以拿到補助，形成正向的商業機制？

胡采蘋表示，不論電影在哪上映，創作者受到國家補助，賺錢後回饋給更多的新生創業者，怎麼想都合情合理，且也不用因為是在中國上映而難受，賺了人民幣回來，大家也開心，甚至「中國民眾看到台灣的內容，對於台灣更有共情，更難認同武統言論，而我們賺到更多錢，資助更多新生代創作者，國片環境更好」。

胡采蘋認為，現在就是「你養大了他，卻拿他沒辦法」，倘若有錢回來，大家或許就會比較能接受，「錢能解決很多事情，拿到錢了什麼氣都消了」。

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