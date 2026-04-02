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小黃半夜遇女狼！喊陪睡還伸手進內褲亂摸　運將嚇壞急報案

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市黃姓女子狂撩司機還喊陪睡更伸手摸下體 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓女子與友人KTV散場後搭乘多元計程車，途中先詢問司機感情狀況，並表示自己可陪睡，隨後趁對方專心駕駛時伸手觸碰他下體，甚至將手伸入內褲，司機載客結束後報警，士林地檢署認定涉犯強制猥褻罪，依法起訴。

去年11月29日凌晨5時20分許，黃女與不知情友人自新北市汐止區一處KTV搭乘多元計程車，預計前往北市南港區。黃女坐在駕駛座後方，途中主動與司機聊天，詢問其感情狀況，並向對方表示可以陪睡，試圖拉近距離。

隨後，黃女見司機專心駕車、難以分心之際，先隔著褲子觸碰對方下體，司機當下以手撥開拒絕，但黃女仍再度伸手，甚至將手探入其內褲內，由於車輛仍在行駛中，司機無法立即停車，只能忍耐完成載客行程，待乘客下車後隨即報警處理。

偵查期間，黃女坦承曾於車內觸碰並撫摸，但否認犯意，辯稱當下以為是在開玩笑，也沒有印象對方有擋手。不過檢警認為，告訴人指述前後一致，精油館工作人員證稱，司機案發後曾前往店內並向其表示，遭後座女乘客伸手觸碰下體，並描述對方持續撫摸的經過，相關內容與運將供述相符，再加上偵訊筆錄等證據相互印證，足認其行為已違反對方意願。

士林地檢署因此認定，黃女涉犯《刑法》第224條強制猥褻罪，依法提起公訴。依規定，對他人以強暴、脅迫或其他違反意願方式為猥褻行為者，最重可處5年以下有期徒刑，案件後續將由法院審理。

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