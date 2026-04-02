看不下去了！韓國瑜籲朝野避免對抗　立院應速審總預算、特別預算

▲韓國瑜、江啟臣。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案217天未審，國防特別預算也卡關，朝野無互信被視為根本原因。立法院長韓國瑜今（2日）表示，朝野必須正視國家發展，重新審視競和的影響，避免行政與立法過度的對抗，他與立法院副院長江啟臣鄭重呼籲朝野各黨派及行政機關，不能讓國家陷入危險與動盪。韓國瑜也說，對於總預算、特別預算，立法院理宜儘速審議、落實監督，為國人同胞的納稅錢把關。

韓國瑜2日在臉書表示，中華民國是憲政民主國家，基於權力分立，立法監督行政，以避免行政擴權，是權力防腐的重要憲政機制，更是國家長治久安的基石。台灣正面臨國際情勢與未來發展的嚴峻挑戰，身為立法院長，他與江啟臣在此鄭重呼籲朝野各黨派及行政機關，面對國家發展與安全，行政權與立法權間的對抗，不能讓國家陷入危險與動盪，否則將有愧人民所託。

「民主法治之建立不易，毀壞只需一時與一念。」韓國瑜說，行政機關依法行政是法治國基本原則，對於立法院三讀通過之法律案，行政院即應依法副署並執行，否則將使憲政法制蕩然無存。

韓國瑜喊話，對於總預算、特別預算，立法院基於憲法義務，理宜儘速審議、落實監督，藉由公開透明的機制、專業理性的態度進行審查，監督國家施政，為國人同胞的納稅錢把關。朝野必須正視國家發展，重新審視競和的影響，避免行政與立法過度的對抗，共同維護社會穩定，共同促進國家發展與民主運作回歸常軌。

韓國瑜說，民主的本質在於討論與溝通。誠盼朝野各界能各退一步，在民主憲政體制下尋求共識。行政立法可以對立、但面對國家的嚴峻挑戰，需要化阻力為合力，期與各界共同努力，不悖憲政體制、不負民意所託，展現理性、高效且和諧的民主姿態。