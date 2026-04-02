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寫卡片挺打火英雄　台南消防第六大隊推抽獎桌遊深化防災觀念

▲台南學童寫下感謝卡，向消防人員表達敬意與支持。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南學童寫下感謝卡，向消防人員表達敬意與支持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊結合校園防災教育，於3月2日至9日舉辦「寫一句話感謝消防人員」活動，邀請轄內國小及幼兒園學童，用最純真的文字向第一線消防人員表達感謝與支持。孩子們一句句溫暖話語，不僅傳遞滿滿正能量，也成為消防同仁持續守護城市的重要動力。

為提升參與度與趣味性，第六大隊同步推出抽獎活動，送出「消防車桌遊」作為獎品，讓孩子在遊戲中學習防火、防災知識，達到寓教於樂的效果，讓防災教育不再只是課本內容，而是能實際融入生活。

活動獲得學校與家長高度肯定，其中安平區西門實驗小學學童參與特別踴躍。消防第六大隊也於活動後前往學校頒發獎項，並與校長及師生合影留念，現場氣氛溫馨感人。透過這樣的互動交流，不僅讓消防人員感受到來自社會的支持，也讓孩子更貼近消防工作，深化防災觀念。

▲台南學童寫下感謝卡，向消防人員表達敬意與支持。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，每一張卡片、每一句祝福，都是消防人員最大的鼓勵與力量來源。未來將持續推動多元宣導活動，讓防災教育從小扎根，並透過校園合作，讓防火、防災觀念延伸至家庭與社區。

市長黃偉哲則指出，市府一向重視校園防災教育，感謝第六大隊用創新方式推動有意義的活動，也肯定孩子們用真誠行動表達對消防人員的敬意。他強調，未來將持續支持消防與教育體系合作，打造更安全的生活環境，同時培養下一代具備防災意識與關懷他人的能力。

這場看似簡單的寫卡片活動，讓情感有了出口，也讓守護與被守護之間，建立起更深一層的連結。當孩子寫下「謝謝你們救了很多人」，其實也悄悄種下一顆理解與勇氣的種子，在未來發芽。

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