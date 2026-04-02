國民黨新人事！　新竹縣長楊文科接任黨部主委

▲新竹縣長楊文科貼出與國民黨主席鄭麗文合照。（圖／翻攝自Facebook／楊文科）

記者郭運興／台北報導

國民黨日前新竹縣長初選競爭激烈，當時副縣長兼任新竹縣黨部主委的陳見賢遭徐欣瑩批評球員兼裁判，因此請辭黨部主委一職。在初選正式結束，由徐欣瑩勝出後，國民黨今（2日）也宣布新竹縣黨部人事案，新竹縣黨部主委將由現任新竹縣長楊文科同志擔任。楊文科也貼出與主席鄭麗文的合照表示，接下來，沒有分歧、沒有內耗，只有一個清楚而堅定的目標，拿下勝選、延續執政，守住新竹縣，這一刻不只是合影，更是一場戰役的起點，是一次團結對外的宣示。

國民黨新竹縣長提名初選競爭激烈，當時藍委徐欣瑩要求對手新竹縣副縣長兼任新竹縣黨部主委的陳見賢立刻請辭，以免球員兼裁判。而陳見賢也立即請辭，盼停止紛擾。

3月28日初選正式結束，由徐欣瑩勝出後，國民黨今日也宣布新竹縣黨部人事案，新竹縣黨部主委將由現任新竹縣長楊文科同志擔任。

國民黨指出，楊文科現年66歲，曾任新竹縣政府秘書長、副縣長等職務，熟稔地方事務，對黨務工作推動極有助益。

對此，楊文科也表示，「團結是我們此刻最重要的力量國民黨新竹縣長初選已經順利完成，不只是競爭的結束，更是整隊再出發的開始」。接下來，沒有分歧、沒有內耗，只有一個清楚而堅定的目標，拿下勝選、延續執政，守住新竹縣，也守住共同努力的成果。

楊文科貼出照片指出，今天非常感謝鄭麗文主席特地來到新竹縣，與新竹縣重要夥伴齊聚交流。從鄭主席、李乾龍副主席、李哲華副秘書長，再到許多長期為地方打拚的先進，包括張鎮榮議長、王炳漢副議長、邱鏡淳前縣長、陳見賢副縣長、邱國樑代理主委等人，大家在同一個空間裡，講的是責任，談的是未來，凝聚出一個清楚的共識，「新竹縣，不能輸」。

楊文科說，這不只是一個單純的會面，而是一個明確的訊號，國民黨在新竹縣，已經準備好了，迎戰2026面對挑戰，絕不退縮，只有一個目標，拿下勝選。

楊文科強調，未來，無論角色如何轉變，肩膀上的責任是不會改變，自己會持續站在第一線，承擔該承擔的一切，因為自己始終相信，政治沒有僥倖，只有團結，才能獲勝；沒有團結就沒有未來。

楊文科說，2026新竹縣沒有輸的本錢，不只是為了延續政策，更是要新竹縣持續成長茁壯，也唯有如此，才能為2028國民黨重返中央執政，打下最關鍵的一戰。

楊文科表示，未來，當再回頭看這張照片時，會清楚地知道，這一刻不只是合影，更是一場戰役的起點，是一次團結對外的宣示。