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政院拍板《虛擬資產服務法》草案　擅自發行穩定幣最重關7年罰1億

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（2日）通過金管會擬劇的《虛擬資產服務法》草案，規範虛擬資產服務商及穩定幣發行人的營運要件、合規程序與監督機制，並制定市場不公正交易規範，以確保市場穩定與交易人保護。根據草案，未經許可發行穩定幣者，最高可處7年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；涉及虛偽隱匿或操縱價格等不公正行為，刑責提高至3年以上10年以下有期徒刑，最高併科2億元罰金。

行政院長卓榮泰今在行政院會聽取金融監督管理委員會「我國虛擬資產發展狀況」報告後表示，近年來金融科技日新月異，尤其虛擬資產的應用快速發展，改變傳統金融提供交易服務的方式。金管會因此參考國際監理趨勢，以「洗錢防制」為基礎，納管「虛擬資產服務商」（VASP），透過業者自律、增訂洗錢防制登記制度，並推動「虛擬資產服務法」專法，四階段逐步管理，同時加強虛擬資產交易安全，推動虛擬資產保管業務試辦，並支持國內金融創新業務發展。

卓榮泰指出，為強化防詐法制，本次也將虛擬資產服務商納入金融阻詐體系，透過同業聯防及公私協力合作，建構更完整的阻詐防護網。卓院長請金管會持續強化監管VASP及阻詐能力，保障國人資產安全，並促進我國虛擬資產管理制度與國際接軌，以健全市場秩序、提升台灣金融產業競爭力。

金管會副主委陳彥良表示，目前並未僅限銀行發行，但從國際經驗來看，多數仍以金融機構或金融業者為主。在制度設計上，會採取「逐步開放」的方式。銀行在資本與風險控管上，通常較容易符合相關門檻；至於其他業者，則會依不同業務性質，訂定不同的資本額與營業保證金等規範，待法案通過後，相關細節也會再進一步對外說明。

針對海外交易所落地部分，陳彥良說，政府對於海外虛擬資產服務商來台發展，是保持審慎有好的態度，會在兼顧金融創新與產業發展的方向，秉持開放包容的精神進行審查，吸引優質業者落地，同時降低監理上的灰色地帶。

至於草案規範以線上交易為主、避免現金交易，是否為了降詐騙低風險？陳彥良指出，主要目的在於建立可追蹤的交易軌跡，以強化洗錢防制機制，並作為數位支付體系的重要基礎。

陳彥良指出，國際間對虛擬資產的監理，多是架構在洗錢防制與支付管理出發，我國亦採取相同方向，包括歐盟、韓國等，制度上不單單是金融消費者的保護，也包括監理及發展。

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