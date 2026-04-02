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假還債陷阱！基隆女臨櫃匯款　警銀聯手攔阻保住9.5萬

▲基隆女臨櫃代還債險匯款 警銀聯手攔阻保住9萬5。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆女代還債險遭詐，匯款帳號露餡警銀攔阻保住9萬5000元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名女子日前至銀行臨櫃準備匯款，疑似遭詐騙集團誘導，所幸行員察覺異狀通報警方。警員迅速到場查處，發現匯款理由與帳號資訊均有疑點，經耐心勸說成功阻止匯款，及時保住新臺幣9萬5,000元，避免民眾財產損失。

基隆警第四分局中山派出所於3月30日上午10時許，接獲轄內金融機構通報，指有民眾臨櫃辦理匯款時疑似遭遇詐騙。警員李承恩接獲通報後，立即趕赴現場查處。

警方表示，43歲陳姓女子當時準備依照對方指示匯款，聲稱是為協助家人償還債務。然而，對方提供的匯款帳號多次出現錯誤，且對借款來源及債務內容交代不清，亦無法提出相關證明文件，整體情況顯有異常。

員警現場耐心詢問並進一步分析詐騙常見手法，提醒陳女相關風險，最終成功勸說其打消匯款念頭，成功保住新臺幣9萬5,000元，避免可能發生的財務損失。

警方呼籲，民眾若接獲不明來源的借款或匯款要求，應提高警覺，切勿輕信來路不明的說詞，並務必多方查證。如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助，共同防範詐騙，守護財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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