無人機出動！台南清明防火升級　陸空聯防守護掃墓安全

▲台南消防局啟動無人機巡查，強化清明掃墓防火宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明連假將至，適逢氣候乾燥，掃墓用火風險升高，台南市消防局全面啟動清明防火專案，不僅強化地面巡邏，更導入「科技救災」策略，啟動無人機陸空聯防機制，透過高空監控與即時廣播宣導，打造更立體的防火防護網。

消防局指出，配合清明專案，自115年3月20日至4月2日期間，已規劃執行56次無人機巡查勤務，深入火災熱點及各公墓區域進行「空中防火宣導」。無人機可遠端播放語音提醒民眾注意用火安全，離開前務必確認餘燼完全熄滅；一旦發生火警，也能即時鎖定火點位置，協助地面消防人員快速部署、精準滅火，大幅提升救災效率。

市長黃偉哲表示，市府已提前完成公墓除草及環境清運作業，同時積極推動「紙錢集中燒」與「紙錢集運」等環保措施。他也呼籲市民在慎終追遠之際，務必落實清明掃墓「四不一要」原則，包括「除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂，以及垃圾要帶走」，從源頭降低火災風險。

消防局長楊宗林指出，部分墓區地形崎嶇，消防車輛不易進入，大型無人機已成為重要輔助戰力。透過高解析攝影與廣播系統，可跨越地形限制，從空中即時提醒民眾「除草不用火、餘燼要澆熄」，一旦發生火情，也能迅速掌握火勢範圍與延燒方向，提升應變效率。

消防局強調，未來將持續結合科技化巡查與宣導機制，加強防火意識與即時監控，讓市民在清明連假期間能安心掃墓、平安返家，共同守護台南家園安全。