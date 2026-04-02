　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Uber Eats調漲商家外送訂單服務費　工會批混淆視聽、甩鍋專法

▲▼Uber Eats。（圖／記者黃克翔攝）

▲Uber Eats今日宣布調漲合作商家的外送訂單服務費。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats今日宣布，為因應外送專法上路，7月21日起將調漲美食外送、生鮮雜貨商家合作夥伴之外送訂單服務費，漲幅最高3%。對此，台中市外送平台服務產業工會發出嚴正聲明，怒轟平台企圖混淆視聽，把營運成本轉嫁並甩鍋給專法。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明表示，「平台稱漲價是為因應法規帶來的重大成本變化根本是胡說八道！」他指出，Uber Eats宣稱尖峰時段外送員每小時收入可達400元，不過即將上路的外送專法保障底線每小時僅245元，「如果平台過去的數據與廣告宣傳屬實，專法根本不會實質增加其發放外送員報酬的成本。如今平台卻拿保障勞工的專法作為調漲店家抽成的擋箭牌，這完全是邏輯不通的惡意栽贓。」

工會發言人蘇柏豪則進一步說明，「外送平台過去每年都在對消費者與商家進行『漲價的壓力測試』，單方面調高各種費用與抽成上限；更惡劣的是，在向店家與消費者多收錢的同時，平台還不斷苛扣、大砍外送員的每單收入。」

蘇柏豪強調，即使立法院沒有通過外送專法，平台依然會為追求利潤極大化做出漲價行為。他更直言，Uber Eats此次聲明是把責任推卸給外送專法，「試圖找理由轉移剝削商家的責任，並惡意挑起店家、消費者與外送員之間的對立。」

工會表示，外送專法的設立是為解決平台長期濫用強勢地位、缺乏監管之亂象，以保障基層從業人員的最基本權益。呼籲公平會等主管機關應密切關注平台是否利用其市場寡占優勢，以法規為藉口進行不合理之漲價與聯合壟斷行為，以維護外送產業的健全發展與各方權益。

▲▼Uber Eats，車牌馬賽克。（圖／記者黃克翔攝）

▲工會怒批Uber Eats調漲合作商家的外送訂單服務費是惡意栽贓外送專法。（示意圖／記者黃克翔攝

Uber Eats今日向所有合作商家發出通知，表示《外送員權益保障及外送平台管理法》新法將對營運模式與成本結構帶來重大影響，經審慎評估後將於7月21日起調漲外送訂單服務費用。

其中「美食外送商家」之外送訂單服務費調幅為2.5個百分點，「生鮮雜貨商家」之外送訂單服務費用則調幅3個百分點。同時主動設置「35%服務費率上限」機制，意指外送訂單服務費超過35%，將以35%計算。

Uber Eats表示，將持續審慎評估整體營運與費用結構，「盼與各方夥伴共同因應新法上路帶來的改變、攜手創造價值並實現共贏。我們也感謝所有合作夥伴長期以來的支持，期待一起穩健走向台灣外送產業的新時代。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨
明全台有雨　北部有較大雨勢
巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月
跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞超值全餐送雞塊！　速食店優惠「德克士炸雞加10元多1件」

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11連3天寄杯「買10送10」

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉　網：新名稱好不習慣

外送平台「4月限定優惠」懶人包　速食店、手搖飲買1送1

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

麥當勞超值全餐送雞塊！　速食店優惠「德克士炸雞加10元多1件」

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11連3天寄杯「買10送10」

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉　網：新名稱好不習慣

外送平台「4月限定優惠」懶人包　速食店、手搖飲買1送1

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Vicky崩潰認情緒失控！孩子一句話就引爆　無奈吐心聲：真的忍不住

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

邦力多未出賽？悍將回應感冒缺陣已歸隊　申皓瑋背部不適下放二軍

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

消費熱門新聞

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

麥當勞超值全餐送雞塊！　速食店優惠「德克士炸雞加10元多1件」

台灣麥當勞可樂奪「全球最好喝」！網友：經過忍不住買一杯

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

媽媽圈瘋推必思可好吃再送大耳狗

超商連假優惠懶人包！咖啡買2送3

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

咖啡買7送7、霜淇淋買2送2！超商「連假優惠」先筆記

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

超商今起咖啡優惠！7-11「買7送7」、全家「買30送30」

兒童節賣場優惠懶人包　超商送玩具總動員周邊

全家新推「哇沙比醬油霜淇淋」

更多熱門

相關新聞

塑膠袋漲3成　中盤商被夾殺

塑膠袋漲3成　中盤商被夾殺

全球石化供應鏈受戰火衝擊，包材市場近期出現劇烈變動，價格全面上漲。高雄市議員參選人、攤販協進會理事長蘇致榮今（2）日表示，整體供應鏈壓力未見緩解，影響已從攤商擴大至一般家庭，就連垃圾袋也悄悄漲價，從攤商到家庭全面承壓、供應鏈失衡加劇，甚至形成民生壓力持續擴大的危機。

Uber Eats外送商家服務費7/21調漲　幅度最高3%

Uber Eats外送商家服務費7/21調漲　幅度最高3%

康寧漢恐無緣年度陣容　NBA總裁提看法

康寧漢恐無緣年度陣容　NBA總裁提看法

陸「廢舊手機」成市場寵兒 全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

陸「廢舊手機」成市場寵兒 全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

foodpanda會員信揭5大權益QA　訂閱、優惠不受Grab併購影響

foodpanda會員信揭5大權益QA　訂閱、優惠不受Grab併購影響

關鍵字：

Uber Eats外送訂單服務費漲價工會

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面