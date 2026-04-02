Uber Eats調漲商家外送訂單服務費　工會批混淆視聽、甩鍋專法

▲Uber Eats今日宣布調漲合作商家的外送訂單服務費。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats今日宣布，為因應外送專法上路，7月21日起將調漲美食外送、生鮮雜貨商家合作夥伴之外送訂單服務費，漲幅最高3%。對此，台中市外送平台服務產業工會發出嚴正聲明，怒轟平台企圖混淆視聽，把營運成本轉嫁並甩鍋給專法。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明表示，「平台稱漲價是為因應法規帶來的重大成本變化根本是胡說八道！」他指出，Uber Eats宣稱尖峰時段外送員每小時收入可達400元，不過即將上路的外送專法保障底線每小時僅245元，「如果平台過去的數據與廣告宣傳屬實，專法根本不會實質增加其發放外送員報酬的成本。如今平台卻拿保障勞工的專法作為調漲店家抽成的擋箭牌，這完全是邏輯不通的惡意栽贓。」

工會發言人蘇柏豪則進一步說明，「外送平台過去每年都在對消費者與商家進行『漲價的壓力測試』，單方面調高各種費用與抽成上限；更惡劣的是，在向店家與消費者多收錢的同時，平台還不斷苛扣、大砍外送員的每單收入。」

蘇柏豪強調，即使立法院沒有通過外送專法，平台依然會為追求利潤極大化做出漲價行為。他更直言，Uber Eats此次聲明是把責任推卸給外送專法，「試圖找理由轉移剝削商家的責任，並惡意挑起店家、消費者與外送員之間的對立。」

工會表示，外送專法的設立是為解決平台長期濫用強勢地位、缺乏監管之亂象，以保障基層從業人員的最基本權益。呼籲公平會等主管機關應密切關注平台是否利用其市場寡占優勢，以法規為藉口進行不合理之漲價與聯合壟斷行為，以維護外送產業的健全發展與各方權益。

▲工會怒批Uber Eats調漲合作商家的外送訂單服務費是惡意栽贓外送專法。（示意圖／記者黃克翔攝）

Uber Eats今日向所有合作商家發出通知，表示《外送員權益保障及外送平台管理法》新法將對營運模式與成本結構帶來重大影響，經審慎評估後將於7月21日起調漲外送訂單服務費用。

其中「美食外送商家」之外送訂單服務費調幅為2.5個百分點，「生鮮雜貨商家」之外送訂單服務費用則調幅3個百分點。同時主動設置「35%服務費率上限」機制，意指外送訂單服務費超過35%，將以35%計算。

Uber Eats表示，將持續審慎評估整體營運與費用結構，「盼與各方夥伴共同因應新法上路帶來的改變、攜手創造價值並實現共贏。我們也感謝所有合作夥伴長期以來的支持，期待一起穩健走向台灣外送產業的新時代。」