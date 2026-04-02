台中男磚塊砸前任母女、追砍鄰居　判1年2月不賠償還想求輕判

▲蕭男去年10月拿磚塊、熱水壺、美工刀攻擊前女友母女及鄰居。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市蕭姓男子去年10月向黃姓前女友求和遭拒，竟拿磚塊、水壺等器具猛砸黃女及其母親，甚至還拿起一旁美工刀追砍勸阻的鄰居男子，並威脅要將黃姓母女從頂樓丟下、拉扯黃女頭髮在地上拖行，造成黃姓母女及鄰居等3人受傷。一審依傷害罪將蕭判刑1年2月，蕭上訴二審求輕判，台中高分院認為無理由，駁回上訴，全案確定。

檢警調查，蕭男（38歲）與黃女（28歲）先前為同居的男女朋友，去年10月13日上午，蕭前往黃女北區住處找人，雙方發生爭執，蕭竟拿熱水壺、磚塊、椅子等物品毆打黃女頭部及身體多處，並拉住黃女頭髮在地上拖行，造成黃女臉、頭皮、四肢多處挫傷，期間還恫嚇黃女「要把妳從頂樓丟下去，若妳女兒在場，也會把妳女兒丟下去」等語。

黃母聽到有物品丟砸聲，盡速上樓查看，正好撞見蕭男正拉著黃女頭髮拖行，蕭母因此大聲喝斥，卻反遭到黃男衝上前壓制在陽台女兒牆，蕭還勒住蕭母頸部，並持磚頭敲擊頭部，造成黃母臉部撕裂傷、左手挫傷。蕭也向蕭母威脅，要從頂樓丟下，並作勢丟下。

直到鄰居黃姓男子聽到爭吵聲查看，蕭這才放手鬆開黃母、隨即又轉向黃男出拳，雖黃男反應迅速，一度將蕭男壓制在地，但蕭立刻拿起陽台桌上的美工刀朝黃男揮砍，待黃男被踢倒在地後，蕭繼續拿美工刀戳刺黃頭部，造成黃頭皮、雙手受有撕裂傷。

最後黃男趁機逃跑報警，警方到場時發現黃姓母女、黃男有明顯傷勢及血跡，以現行犯將蕭逮捕。台中地檢署偵結後，依家庭暴力的傷害罪嫌起訴蕭男。

台中地院一審考量蕭男未與被害3人和解、賠償，依對黃母、黃女、黃男的犯行，依3個傷害罪分別判處7月徒刑，合併應執行1年2月。蕭認為判刑太重上訴二審，主張他坦承犯行，請求從輕量刑。

台中高分院審酌，蕭迄今未與黃姓母女及鄰居達成和解，而原審判決刑度符合罪刑相當原則及比例原則，蕭也未能提出其他有利量刑資料，上訴為無理由，予以駁回，不得再上訴。