醉男行車糾紛超激動　嗆警「你大尾喔」還動手！遭強力壓制

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（1）日晚間疑酒駕還發生行車糾紛，蘆竹警方接獲報案後到場處理時，林男情緒極度激動，對執勤員警大聲「你大尾喔」挑釁，還徒手推擠並毆打員警，遭優勢警力強制壓制，經實施酒測，酒測值達每公升0.6毫克，全案依妨害公務、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲林姓男子昨晚酒駕還危險駕駛，與他人發生行車糾紛，員警到場處置時，還幹譙攻擊取締員警「你大尾喔」。（圖／蘆竹警方提供）

▲員警到場處置時，林男還向員警揮拳遭制止。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警分局指出，外社派出所昨晚10時許接獲報案指稱，蘆竹區大古路發生自小客車危險駕駛，還疑似酒駕並與路人發生行車糾紛。警方獲報後立即派員到場處理。

未料，警方到達現場釐清案情時，61歲林姓男子情緒極度激動，對執勤員警連聲言語挑釁「你大尾喔」、「不然你抓我啊」，還徒手推擠毆打員警。員警當場將其壓制。林男經實施酒測，酒測值達每公升0.6毫克已超標，全案依妨害公務、公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲員警以優勢警力壓制。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警分局呼籲，警方為維護社會治安、保障市民安全之決心不容挑戰，對於任何暴力襲警或挑戰公權力之行為，必將依法究辦，嚴懲不貸，請民眾切勿以身試法。

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