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新北萬里3校聯手歡慶兒童節　戶外闖關學習安全

▲新北萬里3校聯手歡慶兒童節 體驗戶外闖關樂翻天學安全。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲玩中學最開心！新北萬里3校兒童節闖關體驗登場。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應新北市「歡樂兒童月」系列活動，新北市萬里區大鵬國小、大坪國小及萬里幼兒園今（2日）攜手舉辦「健康安全，幸福成長－大鵬、大坪、萬幼三校聯合童趣Happy樂翻天」兒童節活動，地點選在亮山川休閒農場，透過結合自然環境與多元闖關體驗，讓學童在歡樂氛圍中學習健康生活與安全知能，現場氣氛熱絡，充滿童趣與笑聲。

活動由萬里幼兒園帶來活潑的兒童律動揭開序幕，孩子們以英文歌曲搭配節奏舞蹈展現自信與活力。為增添節慶氛圍，老師們精心裝扮成童話角色，包括愛麗絲、白雪公主、愛心皇后及《冰雪奇緣》中的艾莎，讓學生看見師長童趣的一面，拉近彼此距離。

▲新北萬里3校聯手歡慶兒童節 體驗戶外闖關樂翻天學安全。（圖／新北市大鵬國小提供）

本次活動由三校共同規劃，融合戶外教育與體驗學習理念，設計「童心邁向健康路」、「神準運送兵」、「夢想成真熱氣球」、「童手童腳總動員」及「伺候水豚大老爺」等關卡，讓不同年齡層學生透過分組闖關，在合作與挑戰中培養體能、協調性與團隊精神。同時結合動物互動與自然觀察，引導學童建立尊重生命與環境永續的觀念。

萬里區長黃雱勉表示，兒童是社會未來的希望，透過跨校聯合活動，不僅促進校際交流，也讓孩子在真實情境中學習互助合作與人際互動，深具教育意義，並感謝學校團隊與家長的投入，讓孩子擁有難忘的兒童節回憶。

▲新北萬里3校聯手歡慶兒童節 體驗戶外闖關樂翻天學安全。（圖／新北市大鵬國小提供）

大鵬國小校長徐嘉鴻指出，本次活動特別強調「健康安全、幸福成長」核心理念，透過戶外探索與闖關活動，引導學生從遊戲中學習正確的生活態度與安全觀念，同時培養解決問題的能力。跨校合作更讓孩子有機會認識不同學校的同儕，拓展生活圈與學習視野。

大坪國小校長石啟宏則表示，教育不應侷限於教室，透過自然場域與體驗式課程，能讓學生在真實環境中學習，激發學習動機與創造力。本次活動透過分齡設計關卡，兼顧不同年段學生需求，讓每位孩子都能參與其中、樂在學習。

▲新北萬里3校聯手歡慶兒童節 體驗戶外闖關樂翻天學安全。（圖／新北市大鵬國小提供）

萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，幼兒階段是建立生活習慣與社會能力的關鍵時期，透過與國小學童共同參與活動，有助提前適應未來學習環境，並培養勇氣與自信，是寶貴的學習經驗。

活動最後，三校師生齊跳「Happy Children’s Day」律動，並頒發「勇敢冒險獎」、「友愛互助獎」及「團隊合作獎」，肯定孩子們在活動中的優異表現，並以大合照為這場充滿歡笑與感動的兒童節活動留下美好紀錄。

新北市教育局表示，未來將持續推動多元學習與跨校合作，結合在地資源與特色場域，打造豐富教育體驗，落實「以學生為中心」理念，陪伴孩子健康、安全且幸福地成長。

▲新北萬里3校聯手歡慶兒童節 體驗戶外闖關樂翻天學安全。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北萬里3校聯手歡慶兒童節 體驗戶外闖關樂翻天學安全。（圖／新北市大鵬國小提供）

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