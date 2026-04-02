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悼台鐵太魯閣事故　陳世凱重話：教訓不能忘、有疏失要嚴懲

▲▼交通部長陳世凱前往太魯閣事故車輛保存園區獻花悼念。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱前往太魯閣事故車輛保存園區獻花悼念。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(4月2日)是台鐵太魯閣事故5周年，交通部長陳世凱前往事故車輛保存園區獻花悼念，他也嚴正提醒台鐵，太魯閣事故的教訓不能忘，要落實SOP、建立問責文化，有疏失就要嚴懲，守住鐵道安全。

110年台鐵太魯閣號408次列車出軌造成國人嚴重傷亡，今日屆滿5周年。為悼念罹難者，陳世凱與台鐵公司董事長鄭光遠等人以及罹難者家屬，前往台鐵富岡機廠「事故車輛暫時保存園區」獻花追思，並至肩負逾1300輛主力車種檢修重任的富岡機廠視察維修情形。

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陳世凱表示，第一線工作責任重大，更必須嚴肅面對每一道檢修程序與每一個作業環節，絕不能有絲毫鬆動。他也嚴正提醒台鐵，太魯閣事故的教訓不能遺忘，鐵道安全必須以最高標準持續精進。

▲▼交通部長陳世凱前往太魯閣事故車輛保存園區獻花悼念。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱前往太魯閣事故車輛保存園區獻花悼念。（圖／交通部提供）

由於近期台鐵發生數件調車和電車線事故，出現未落實SOP情形，陳世凱也嚴厲指正，請台鐵應深刻檢討，有疏失就要嚴懲。

陳世凱強調，台鐵肩負大量旅客運輸任務，安全沒有妥協空間，任何一個環節鬆動，影響的都不只是作業品質，而是行車安全與社會信任；每一位台鐵人的安全都是與旅客一樣的重要，更必須以最高標準自我要求，把安全守在最前面。

此外，陳世凱表示，他嚴正要求台鐵建立真正的問責文化，責任必須分清楚，管理必須落實到位，執行更不能打折扣。安全工作絕不能停留在事後檢討，再多的檢討，都比不上事前預防；若在管理、督導、執行等任何一個環節，未善盡應有責任，就必須清楚追究責任。唯有如此，管理才不會流於形式，制度才能真正發揮作用。

對於台鐵第一線員工的處境與辛勞，陳世凱表示充分理解，並指出自他上任以來，交通部對於台鐵同仁應有的照顧、資源與支持，都會持續爭取並全力協助；但權利與義務必須相對，社會給予台鐵一次又一次改進的機會，交通部也持續給予制度與資源上的支持，台鐵就必須以更高標準要求自己，用更專業的態度與更嚴謹的責任感，把安全工作做到位。

▲▼交通部長陳世凱前往太魯閣事故車輛保存園區獻花悼念。（圖／交通部提供）

▲太魯閣事故滿5周年，交長陳世凱嚴正提醒台鐵教訓不能忘。（圖／交通部提供）

台鐵新購新型柴油及電力機車陸續投入營運，陳世凱表示，台鐵公司應提前因應車隊更新及維修技術轉型需求，妥善規劃完整轉職培訓課程，協助現職同仁接軌新技術與新設備，確保維修量能、人力培育及車隊更新能夠無縫銜接，持續強化整體檢修能量。

陳世凱強調，台鐵須以「零事故」為目標，強化設備檢修、精進緊急應變、落實通報機制，務實檢討事故根源，將SOP內化為公司文化與作業習慣，守住鐵道安全。

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